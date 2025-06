GNV annonce une nouvelle promotion : traversez vers l’Algérie depuis Sète à partir de 115€ 

Le transporteur italien GNV propose de nouveaux billets promotionnels pour ses voyages entre la France et l’Algérie, avec des prix à partir de 115 euros. Pour en bénéficier, les voyageurs doivent réserver leurs places avant le 17 juin 2025.

GNV, la compagnie de ferries du groupe MSC, a officiellement inauguré ses traversées entre la France et l’Algérie, en lançant le voyage Alger – Sète, opéré par son navire l’Excellent, en date du 4 juin 2024. L’ouverture de cette ligne permettra aux voyageurs algériens et membres de la diaspora de bénéficier d’un large choix de destinations sur le réseau France – Algérie.

Pour améliorer l’expérience client et fidéliser ses passagers, GNV mise sur son offre de service adaptée pour le marché algérien, mais aussi sur son offre tarifaire.

GNV offre des billets de voyage France – Algérie à partir de 115 euros

Après avoir offert jusqu’à 40% de réductions sur ses billets de voyage entre la France et l’Algérie, notamment pour célébrer son arrivée sur le marché algérien, GNV revient dans un nouveau communiqué pour proposer en promotion des voyages à seulement 115 euros.

En effet, le transporteur maritime explique que cette nouvelle offre fait profiter les voyageurs de la ligne Sète – Bejaia, notamment en réservant leurs billets de voyage au prix de 115 euros, avant le 17 juin 2025. L’offre est limitée et soumise à des conditions de disponibilité.

« Ce prix se réfère au billet de voyage en fauteuil par un adulte sur la ligne Sète – Bejaia. L’offre est valable pour les voyages programmés jusqu’en septembre 2025, options et préventes incluses.

Plusieurs possibilités de paiement

« Avec GNV, chaque traversée devient un lien entre les cœurs et les souvenirs. L’arôme du café le matin, les voix familières qui résonnent à l’arrivée, la chaleur d’une soirée d’été sur la côte nord-africaine… Tout cela peut commencer par un geste« , écrit GNV dans son communiqué.

Pour offrir plus de flexibilité, le transporteur maritime offre la possibilité de régler le montant de son billet de voyage en plusieurs fois, avec PayPal et Alma, et ainsi réserver en toute tranquillité.

Pour assurer le confort de ses passagers, GNV déploie son navire Excellent, qui a récemment bénéficié d’une série de rénovations. La compagnie met à disposition de ses voyageurs un navire moderne, confortable et fiable qui permet à ses passagers de voyager en toute sécurité et de retrouver leurs familles en Algérie.

Fondée en 1992 et faisant partie du groupe MSC, GNV est une importante compagnie maritime spécialisée dans le transport de marchandises et de passagers. Elle possède une flotte de 26 navires et opère sur 33 lignes, desservant 8 pays, dont l’Algérie.

