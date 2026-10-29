Billets de bateau vers l’Algérie : GNV casse les prix avec une réduction de 50 %

Envie d’anticiper vos vacances en Algérie au meilleur prix ? Alors que les billets pour la saison estivale 2027 se font encore attendre, la compagnie maritime Grandi Navi Veloci (GNV) lance une promotion exceptionnelle : 50 % de réduction sur ses traversées vers l’Algérie. Une aubaine pour les voyageurs en quête de bons plans !

C’est avec une touche d’émotion que la filiale du géant MSC s’est adressée à ses passagers ce jeudi 29 octobre, affirmant sur son site Web : « Vos prochaines retrouvailles avec vos proches commencent ici ».

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GNV offre jusqu’à 50 % de réduction sur ses billets aller-retour vers l’Algérie

Valable pour toute réservation effectuée avant le 10 novembre, cette nouvelle promotion permet d’obtenir jusqu’à 50 % de réduction sur les trajets aller-retour vers l’Algérie. Une opportunité que la compagnie résume comme « une occasion de préparer votre prochain départ ».

Cette promotion s’applique aux lignes régulières de GNV reliant le port de Sète en France à ceux d’Alger et de Béjaïa. Par ailleurs, les réservations sont ouvertes jusqu’au 10 novembre prochain, pour des traversées réalisables jusqu’au 31 janvier 2027. Cette offre couvre ainsi l’intégralité du programme actuel de GNV vers l’Algérie.

Selon GNV, la réduction allant jusqu’à 50 % s’applique sur l’ensemble du billet. Pour une réservation combinée (aller-retour), cette remise de -50 % est imputée sur le parcours retour.

Les réservations sont ouvertes pour vos fourgons et véhicules à exporter !

La compagnie précise toutefois que la remise de 50 % ne s’applique ni aux taxes ni aux repas à bord. De plus, les places à ce tarif promotionnel sont limitées : seules 6 000 places sont disponibles sur l’ensemble des liaisons depuis et vers l’Algérie.

Concernant les lignes Sète – Algérie, GNV annonce également la réouverture des réservations pour les fourgons ainsi que les véhicules destinés à l’exportation. « Une possibilité de plus pour organiser votre prochain voyage », souligne le transporteur.

Pour rappel, bien que la compagnie italienne ait annoncé début octobre l’ouverture anticipée de son programme 2027 vers l’Algérie, la billetterie n’est toujours pas accessible à ce jour pour les liaisons au départ de Sète vers Alger et Béjaïa.

À la différence des traversées vers l’Algérie, les billets pour le Maroc et la Tunisie — au départ de France et d’Italie — sont déjà en vente pour la saison estivale à venir. Les voyageurs peuvent ainsi réserver leurs trajets jusqu’à la fin du mois de septembre 2027.

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