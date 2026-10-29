Urgent
Billets de bateau vers l’Algérie : GNV casse les prix avec une réduction de 50 % Arrivée en Algérie à près de 250 millions : la mini-citadine électrique Livan fait réagir la toile 9200 milliards de préjudice : 25 arrestations et 23 milliards de centimes récupérés Taux de change : l’euro poursuit sa baisse face au dinar sur le marché noir Météo Algérie : jusqu’à 40 mm de pluie attendus, la vigilance maintenue jeudi et vendredi
Voyages

Billets de bateau vers l’Algérie : GNV casse les prix avec une réduction de 50 %

RA
Rima Aissanou
2 min de lecture
Billets de bateau vers l’Algérie : GNV casse les prix avec une réduction de 50 %
Bonne nouvelle pour les voyageurs vers l’Algérie ! GNV propose jusqu’à 50 % de réduction sur ses traversées au départ de Sète, à condition de réserver avant le 10 novembre.
Suivre sur Google Actualités Source préférée sur Google

Envie d’anticiper vos vacances en Algérie au meilleur prix ? Alors que les billets pour la saison estivale 2027 se font encore attendre, la compagnie maritime Grandi Navi Veloci (GNV) lance une promotion exceptionnelle : 50 % de réduction sur ses traversées vers l’Algérie. Une aubaine pour les voyageurs en quête de bons plans !

C’est avec une touche d’émotion que la filiale du géant MSC s’est adressée à ses passagers ce jeudi 29 octobre, affirmant sur son site Web : « Vos prochaines retrouvailles avec vos proches commencent ici ».

🟢 À LIRE AUSSI : Traversées vers l’Espagne : le Tariq Ibn Ziyad d’Algérie Ferries immobilisé au port d’Alicante

GNV offre jusqu’à 50 % de réduction sur ses billets aller-retour vers l’Algérie

Valable pour toute réservation effectuée avant le 10 novembre, cette nouvelle promotion permet d’obtenir jusqu’à 50 % de réduction sur les trajets aller-retour vers l’Algérie. Une opportunité que la compagnie résume comme « une occasion de préparer votre prochain départ ».

Cette promotion s’applique aux lignes régulières de GNV reliant le port de Sète en France à ceux d’Alger et de Béjaïa. Par ailleurs, les réservations sont ouvertes jusqu’au 10 novembre prochain, pour des traversées réalisables jusqu’au 31 janvier 2027. Cette offre couvre ainsi l’intégralité du programme actuel de GNV vers l’Algérie.

Selon GNV, la réduction allant jusqu’à 50 % s’applique sur l’ensemble du billet. Pour une réservation combinée (aller-retour), cette remise de -50 % est imputée sur le parcours retour.

Les réservations sont ouvertes pour vos fourgons et véhicules à exporter !

La compagnie précise toutefois que la remise de 50 % ne s’applique ni aux taxes ni aux repas à bord. De plus, les places à ce tarif promotionnel sont limitées : seules 6 000 places sont disponibles sur l’ensemble des liaisons depuis et vers l’Algérie.

Concernant les lignes Sète – Algérie, GNV annonce également la réouverture des réservations pour les fourgons ainsi que les véhicules destinés à l’exportation. « Une possibilité de plus pour organiser votre prochain voyage », souligne le transporteur.

Pour rappel, bien que la compagnie italienne ait annoncé début octobre l’ouverture anticipée de son programme 2027 vers l’Algérie, la billetterie n’est toujours pas accessible à ce jour pour les liaisons au départ de Sète vers Alger et Béjaïa.

À la différence des traversées vers l’Algérie, les billets pour le Maroc et la Tunisie — au départ de France et d’Italie — sont déjà en vente pour la saison estivale à venir. Les voyageurs peuvent ainsi réserver leurs trajets jusqu’à la fin du mois de septembre 2027.

🟢 À LIRE AUSSI : Bagages Algérie Ferries : 30 kg en économique, 60 kg en cabine, les règles à connaître

RA

Rima Aissanou

Rima Aissanou - Journaliste – Diaspora, tourisme et voyages

Rima Aissanou est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les thématiques liées à la diaspora algérienne, au tourisme et aux voyages.

Voir tous les articles de Rima Aissanou →

La une du jour

Arrivée en Algérie à près de 250 millions : la mini-citadine électrique Livan fait réagir la toile

Arrivée en Algérie à près de 250 millions : la mini-citadine électrique Livan fait réagir la toile

 9200 milliards de préjudice : 25 arrestations et 23 milliards de centimes récupérés

9200 milliards de préjudice : 25 arrestations et 23 milliards de centimes récupérés

 Taux de change : l’euro poursuit sa baisse face au dinar sur le marché noir

Taux de change : l’euro poursuit sa baisse face au dinar sur le marché noir

 Météo Algérie : jusqu’à 40 mm de pluie attendus, la vigilance maintenue jeudi et vendredi

Météo Algérie : jusqu’à 40 mm de pluie attendus, la vigilance maintenue jeudi et vendredi

 Après l’huile de table : le géant saoudien SAVOLA veut étendre sa production en Algérie

Après l’huile de table : le géant saoudien SAVOLA veut étendre sa production en Algérie

 Ouvrir un compte bancaire en France quand on est algérien : la procédure en cas de refus

Ouvrir un compte bancaire en France quand on est algérien : la procédure en cas de refus