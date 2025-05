GNV accélère le renouvellement de sa flotte avec 4 nouveaux navires GNL

GNV poursuit la modernisation de sa flotte en commandant quatre nouveaux navires propulsés au GNL. Ces navires, les plus grands et les plus écologiques de Méditerranée, offriront environ 500 cabines, une capacité de 2 500 passagers et plus de 3 500 mètres linéaires de garage.

Ces huit navires, incluant les quatre unités qui seront prochainement livrées, sont essentiels à la nouvelle stratégie de la compagnie maritime visant à renforcer son leadership sur le marché méditerranéen. Et ce, grâce à un design innovant, des services haut de gamme et une offre redéfinissant les standards actuels.

L’italien GNV signe un contrat d’acquisition de quatre nouveaux navires

Afin d’accroître sa flotte, GNV a passé une commande pour quatre nouveaux navires Ropax, auprès du chantier naval Guangzhou Shipyard International, en Chine. Ce projet ambitieux, fruit d’une collaboration étendue, vise à établir de nouvelles normes pour la flotte de ferries du groupe. Cette nouvelle acquisition, combinée à une commande antérieure, permettra à GNV d’intégrer huit nouveaux navires à sa flotte entre 2025 et 2023.

GNV prévoit la construction de ces quatre nouveaux ferries au GNL, dont la livraison s’échelonnera du début 2028 à 2023. Ces navires les plus grands de sa flotte et parmi les plus importants de Méditerranée, offriront une capacité de 2 500 personnes, 500 cabines et 3 500 mètres linéaires de garage.

Par ailleurs, ils seront équipés de technologies environnementales de pointe, réduisant les émissions de CO2 de plus de 50%, à l’image des navires GNV Vergo et Aurora attendus fin 2025. Cette initiative renforce l’engagement de GNV envers une navigation durable.

Ces nouveaux ferries seront conçus pour un confort et une fonctionnalité accrue. Ils offriront des cabines spacieuses, des espaces de détente, des services numériques, des espaces pour enfants, une grande terrasse et des aménagements pour animaux. L’objectif est d’améliorer l’expérience de voyage en intégrant sécurité, durabilité, confort et technologie.

« Avec cet investissement important, nous accélérons ultérieurement notre plan de renouvellement de la flotte, qui vise à soutenir une croissance forte et ambitieuse de la Compagnie à l’horizon 2030. Au cours de ces années, grâce aux nouveaux navires, nous voulons atteindre des objectifs ambitieux et renforcer notre rôle sur le marché afin d’être reconnus comme des leaders dans le secteur des ferries pour la valeur créée au profit des passagers et des clients« , a déclaré le président exécutif de GNV.

« Chaque instant de voyage compte »

Par ailleurs, Matteo Catani, le PDG de GNV a souligné : « La Compagnie a pour objectif de consolider son rôle d’infrastructure stratégique pour l’Italie et pour ses connexions en Méditerranée. Le nouveau positionnement de GNV s’inscrit également dans cette vision, qui a pour objectif de mettre nos clients au centre de notre démarche afin qu’ils se sentent protagonistes, grâce aussi à un engagement toujours plus grand sur les fronts de l’innovation et de la durabilité. La transition écologique et la croissance économique, alliées à l’offre de services en constante amélioration, font partie d’une même stratégie et représentent un avantage concurrentiel toujours majeur« .

Sous son slogan « Chaque instant de voyage compte », GNV réaffirme sa détermination à optimiser chaque aspect de l’expérience de ses passagers. Notamment en se concentrant sur les besoins de ses voyageurs et en valorisant ses employés.

Cette philosophie, basée sur une analyse approfondie, vise à faire de GNV la référence en qualité de service en Méditerranée, de la réservation à la vie à bord. Cet engagement se concrétisera par des services efficaces et fiables, offrant confort et sécurité sur toute la flotte.

GNV, fondée en 1992 et membre du groupe MSC, est une compagnie de ferries mondiale majeure pour passagers et fret. Avec 25 navires, elle dessert 33 routes dans huit pays reliant notamment l’Italie, l’Espagne, la France, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, Malte et l’Albanie.

