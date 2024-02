GNL : SONATRACH signe un important contrat avec le Royaume-Uni

La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a officialisé ce mercredi un accord de dix ans avec Grain LNG, visant à renforcer l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) du Royaume-Uni. Cet accord marque une étape cruciale dans la garantie de la sécurité énergétique du pays.

Selon le communiqué de Sonatrach, l’accord prévoit une extension des capacités de stockage et de livraison à long terme du GNL algérien au terminal de Grain LNG, basé sur l’île de Grain à l’Est de Londres, à partir de janvier 2029. Il s’agit du premier accord issu du processus d’enchères concurrentielles initié par Grain LNG en septembre 2023.

L’accord stipule une capacité d’importation de 125 GWh/j, équivalent à 3 millions de tonnes de GNL par an. Cette collaboration, fruit du processus d’enchères, garantit l’avenir du plus grand terminal d’importation de GNL en Europe pour la prochaine décennie, selon Sonatrach.

Le terminal de Grain LNG est actuellement en cours d’extension afin de répondre à 33 % de la demande en gaz du Royaume-Uni. Sonatrach souligne que cette infrastructure a connu une augmentation significative des importations de GNL, grâce à la diversification des approvisionnements en Europe.

Katie Jackson, présidente de National Grid Ventures, a souligné l’importance de cet accord dans la garantie de la sécurité énergétique du Royaume-Uni. Elle a affirmé que les importations de GNL jouent un rôle essentiel en assurant un approvisionnement flexible et fiable en gaz pour chauffer les foyers et soutenir la croissance des énergies renouvelables.

Jackson a également salué l’engagement à long terme de Sonatrach envers le terminal de Grain, soulignant l’importance d’une base diversifiée de fournisseurs dans le bassin de l’Atlantique.

Vision de Sonatrach et engagement à long terme

Mayouf Belgacem, vice-président Commercialisation de Sonatrach, a exprimé le souhait de voir le GNL jouer un rôle crucial dans la préservation des activités économiques et la sécurité de l’approvisionnement énergétique mondial.

En concluant cet accord, Sonatrach affirme sa volonté de renforcer sa position en tant que partenaire à long terme de Grain LNG et de contribuer de manière substantielle à la sécurité d’approvisionnement en gaz du Royaume-Uni. L’accord offre également à Sonatrach un accès assuré au plus grand terminal d’importation de GNL en Europe, renforçant ainsi sa stratégie de commercialisation à long terme et la diversification de ses marchés GNL.

Cet accord entre Sonatrach et Grain LNG marque une avancée significative dans le domaine de l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni. En renforçant la collaboration entre ces deux acteurs majeurs, le pays s’assure une source stable et diversifiée de GNL pour les années à venir, contribuant ainsi à sa sécurité énergétique et à la transition vers des énergies plus durables.