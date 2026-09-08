GNL : Face au déclin de la production en mer du Nord, le Royaume-Uni se tourne vers l’Algérie

Face à l’effondrement de la production en mer du Nord et à une dépendance aux importations qui pourrait grimper à 85 %, l’Algérie consolide ses positions au Royaume-Uni.

En effet, l’Algérie affirme progressivement sa présence sur la scène énergétique britannique en s’imposant comme un fournisseur stratégique de gaz naturel liquéfié (GNL).

Cette percée intervient au moment précis où le Royaume-Uni fait face à un déclin structurel de sa production en mer du Nord, le contraignant à accroître massivement ses importations pour garantir sa sécurité énergétique.

Selon des analyses rapportées par Jonathan Leake, éditeur énergie au sein du quotidien britannique The Telegraph, la production de gaz du Royaume-Uni en mer du Nord s’est établie à environ 28 milliards de mètres cubes au cours de l’année 2025, couvrant environ 41 % des besoins du pays.

Une production en mer du Nord au plus bas et une dépendance accrue d’ici 2035

Toutefois, les projections indiquent un effondrement imminent de cette extraction : elle devrait chuter de moitié d’ici quatre ans pour atteindre 14 milliards de mètres cubes, avant de s’effondrer à seulement 6 milliards de mètres cubes à l’horizon 2035.

Parallèlement, la dépendance britannique vis-à-vis des importations gazeuses devrait franchir le seuil des 70 % dès 2030, pour atteindre un niveau critique de 85 % d’ici 2035.

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Pour combler cet écart grandissant entre la production domestique et la demande intérieure, le recours au GNL devient un impératif national.

Le GNL algérien au cœur de la stratégie de sécurité énergétique britannique

Dans ce paysage en pleine mutation, les États-Unis occupent la tête des fournisseurs de GNL du Royaume-Uni, aux côtés du Qatar, de l’Algérie, de la Chine, de la Guinée équatoriale et de la Turquie. Les importations britanniques de GNL ont d’ailleurs enregistré une hausse remarquable de 24 % au cours de l’année 2025.

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La montée en puissance de l’Algérie sur le marché britannique survient dans un contexte de tension sur les approvisionnements européens, marqué par le recul de la production britannique et l’élargissement du déficit énergétique. Cette configuration offre au gaz algérien des opportunités de croissance durables au Royaume-Uni pour les années à venir.

Acteur majeur de l’échiquier gazier mondial, l’Algérie confirme ainsi sa stature de partenaire de premier plan pour l’Europe, tirant parti de ses importantes capacités de production et de ses infrastructures d’exportation flexibles, alliant gazoducs transcontinentaux et chaîne de valeur du GNL.