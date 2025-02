GNL : Chute historique des exportations algériennes en janvier 2025

Les exportations algériennes de gaz naturel liquéfié (GNL) ont connu une baisse significative au mois de janvier 2025. Une chute qui s’explique en grande partie par la forte diminution des importations de la Turquie et de la France.

Selon les données du laboratoire de recherche attaqa.net (basé à Washington), les exportations de GNL algérien ont atteint 0,39 million de tonnes le mois dernier (janvier 2025), contre 0,77 million de tonnes en décembre 2024. Cette baisse représente une chute de 50 % sur une base mensuelle. Par rapport à janvier 2024, le recul est encore plus marqué. Les exportations s’étant élevées à 1,04 million de tonnes, le recul est de l’ordre de 63 %.

Ce déclin des exportations de GNL algérien en ce début d’année 2025 intervient après une année 2024 déjà marquée par une forte baisse, avec un total de 11,62 millions de tonnes. Il s’agit d’une diminution de 1,83 million de tonnes par rapport à l’année précédente (2023).

🔵 À LIRE AUSSI >> Tebboune refuse leur exploitation : Que savons-nous sur les « terres rares »

D’après la même source, les exportations algériennes de gaz naturel liquéfié (GNL) en janvier dernier (0,39 million de tonnes) ont atteint leur plus bas niveau mensuel depuis au moins 2013. Ces 0,39 million de tonnes se répartissent sur les quatre pays suivants : Turquie (0,185 MT) ; France (0,098 MT) ; Croatie (0,076 MT) ; (Italie (0,029 MT).

Pour le deuxième mois consécutif, l’Espagne est absente de la liste des pays importateurs de GNL algérien ; pourtant le pays ibérique représente le troisième client de l’Algérie sur l’ensemble de l’année 2024. Les importations turques ont chuté de 43 %. De même, les importations françaises ont connu une baisse spectaculaire de 73,7 %, en janvier 2025.

Bilan chiffré des exportations de GNL algérien en 2024

Après avoir atteint leur plus haut niveau en 2023 avec 13,45 millions de tonnes, les exportations algériennes de gaz naturel liquéfié (GNL) ont connu une baisse de 14 % en 2024. La baisse la plus importante a été enregistrée aux troisième et quatrième trimestres 2024, avec des exportations s’élevant respectivement à 2,61 millions et 2,76 millions de tonnes.

Selon les analystes, plusieurs facteurs ont affecté les exportations GNL algérien. Les principaux étant : les opérations de maintenance des installations de liquéfaction à Arzew et la baisse de la demande européenne, principal marché du GNL algérien.

D’autre part, l’Algérie devrait renforcer sa position sur le marché européen en 2025, particulièrement pour les exportations par gazoduc, à la suite de l’expiration fin 2024 de l’accord de transit du gaz russe via l’Ukraine.

🔵 À LIRE AUSSI : L’Algérie et la Russie réagissent aux pressions de Trump sur l’OPEP+

Pour fini, voici un aperçu sur la position de notre pays sur le marché européen du gaz : en 2024, l’Algérie est, derrière le leader norvégien, le deuxième plus grand exportateur de gaz par pipeline vers l’UE, avec 30,75 milliards de mètres cubes ; elle dépasse ainsi la Russie (30 milliards de mètres cubes).

En outre, l’augmentation prévue des exportations algériennes par gazoduc vers l’Europe pourrait se faire au détriment des livraisons de GNL. La situation devrait se clarifier davantage dans les prochains mois.