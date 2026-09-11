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GNL algérien : le Bangladesh veut signer avec Sonatrach

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Ahmed Saifi
2 min de lecture
GNL algérien : le Bangladesh veut signer avec Sonatrach
Réunion par visioconférence entre le ministre algérien des Hydrocarbures et son homologue bangladais sur les contrats de GNL
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Le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures Mohamed Arkab a échangé jeudi par visioconférence avec le ministre de l’Énergie et des Ressources minérales du Bangladesh, Iqbal Hassan Mahmood. Les deux responsables ont examiné les mécanismes d’approvisionnement du Bangladesh en gaz naturel liquéfié, selon un communiqué du ministère des Hydrocarbures.

La rencontre s’est tenue en présence du PDG du groupe Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, ainsi que de l’ambassadeur du Bangladesh en Algérie. Plusieurs entreprises pétrolières et gazières bangladaises y ont également participé, notamment Petrobangla, Bangladesh Petroleum Corporation et Rupantarita Prakritik Gas Company Limited.

Le Bangladesh intéressé par des contrats de GNL algérien

La partie bangladaise a exprimé son intérêt pour la conclusion de contrats d’achat de GNL auprès de l’Algérie, précise le communiqué. Cet intérêt s’appuie sur la place qu’occupe Sonatrach en tant que fournisseur fiable sur le marché international du gaz.

Les discussions ont porté concrètement sur les mécanismes d’approvisionnement du Bangladesh en GNL algérien. Ce pays d’Asie du Sud cherche ainsi à diversifier ses sources d’énergie.

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Des pistes de partenariat au-delà du GNL

Les deux parties ont aussi examiné les possibilités de partenariat entre Sonatrach et les entreprises bangladaises. Ces pistes concernent le GNL, le gaz de pétrole liquéfié et les produits pétroliers.

Le développement des infrastructures connexes a également été abordé lors des entretiens. Ce volet vise notamment les capacités de réception et de stockage nécessaires à ce type d’échanges commerciaux.

Un groupe de travail conjoint pour concrétiser les accords

Au terme de la rencontre, les deux ministres sont convenus de poursuivre les efforts engagés. Ils ont décidé de mettre en place un groupe de travail conjoint chargé du suivi des dossiers de coopération.

Ce groupe doit préparer la conclusion d’accords concrets entre les deux pays. L’objectif affiché reste le renforcement de la coopération économique bilatérale dans le secteur des hydrocarbures.

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Sonatrach multiplie les contacts internationaux

Cette rencontre s’inscrit dans une série de démarches menées par Sonatrach à l’international ces dernières semaines. Le groupe algérien a notamment renforcé sa coopération avec le Niger dans le domaine des hydrocarbures.

Par ailleurs, plusieurs groupes internationaux, dont des entreprises américaines et chinoises, ont récemment signé ou négocié des partenariats avec Sonatrach. Le groupe algérien se positionne ainsi comme un acteur clé sur plusieurs marchés à la fois.

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Ahmed Saifi

Journaliste senior – Politique, actualité nationale et société

Ahmed Saifi est journaliste senior au sein de la rédaction d'Algerie360. Fort de plus de vingt années d'expérience dans le journalisme, il suit et analyse les grands enjeux politiques, institutionnels et sociaux qui façonnent l'actualité algérienne.

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