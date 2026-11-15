GNL : avec 706 000 tonnes livrées, l’Algérie dépasse la Russie sur le marché européen

L’Algérie a franchi une étape clé en se hissant au deuxième rang des plus grands exportateurs de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Union européenne au cours du mois d’octobre 2026, devançant ainsi la Russie pour la première fois sur une base mensuelle, selon les données de l’Energy Research Unit, Attaqa,basé à Washington.

Les exportations algériennes de GNL à destination de l’UE ont enregistré une hausse spectaculaire de 117 % d’un mois sur l’autre, atteignant 706 000 tonnes en octobre, contre 325 000 tonnes en septembre, soit leur plus haut niveau en deux ans.

L’Algérie s’empare de 8,3 % du marché européen face au repli russe

Avec cette performance, l’Algérie s’octroie une part de marché de 8,3 % des importations totales de GNL de l’UE, devançant de peu la Russie, dont les exportations ont reculé à 700 000 tonnes, accusant une baisse de 10 % sur un mois et de 29 % sur un an.

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En glissement annuel, les livraisons algériennes vers l’UE affichent également une progression de 5 %, comparées aux 675 000 tonnes enregistrées en octobre 2025.

Ce bond en avant intervient alors que les États-Unis conservent solidement la tête du classement des fournisseurs. Leurs exportations ont atteint 5,98 millions de tonnes, s’accaparant près de 70 % des importations globales de l’UE.

La crise d’Ormuz et le blocage qatari rebattent les cartes

Le Nigeria s’est quant à lui classé quatrième avec 407 000 tonnes, suivi par la Norvège en cinquième position avec 353 000 tonnes.

D’après les mêmes données, cette percée de l’Algérie sur la deuxième marche du podium s’explique par le repli des exportations russes, conjugué à l’interruption des livraisons qataries en raison de la crise dans le détroit d’Ormuz.

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Le Qatar n’a en effet enregistré aucune exportation vers l’Union européenne en octobre, poursuivant une absence qui dure désormais depuis six mois consécutifs, soit depuis mai 2026.

Par ailleurs, sur le volet du gaz naturel acheminé par gazoducs, les exportations de l’Algérie vers l’UE ont progressé de 5 % en glissement annuel, s’établissant à 23,8 milliards de mètres cubes sur la même période.

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