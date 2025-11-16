GLORY Collision 8 : Nordine Mahieddine défie Antonio Plazibat pour une trilogie explosive

Le monde du kickboxing retient son souffle. Le 13 décembre 2025, le dôme assourdissant du Gelredome Arnhem accueillera le GLORY Collision 8, l’événement annuel le plus prestigieux de l’organisation. En combat principal (main event), une trilogie très attendue mettra fin à une rivalité intense : l’Algérien Nordine Mahieddine affronte le redoutable Croate Antonio Plazibat. Avec une victoire chacun, ce troisième combat déterminera non seulement le vainqueur de cette saga, mais désignera aussi le challenger incontesté pour le titre poids lourd détenu par Rico Verhoeven.

Un « Main Event » sous le signe de la rédemption

Ce n’est pas un simple combat ; c’est une bataille pour la suprématie. Nordine Mahieddine et Antonio Plazibat ne partagent pas seulement un score de 1-1 ; ils partagent aussi un parcours récent similaire, marqué par des blessures. Les deux hommes feront leur grand retour dans le ring du GLORY ce soir-là, affamés de victoire et désireux de prouver qu’ils sont au sommet de la division reine.

Pour Plazibat, classé parmi les tout meilleurs prétendants, ce combat est une chance de solidifier sa place de dauphin officiel. Pour Mahieddine, le fier représentant de l’Algérie, c’est l’opportunité de s’emparer du « trône » de challenger et de marquer l’histoire lors de l’événement le plus spectaculaire de l’année.

Biographie : Qui est Nordine Mahieddine ?

Né en France et représentant avec ferveur les couleurs de l’Algérie, Nordine Mahieddine s’est imposé comme l’un des poids lourds les plus techniques et expérimentés du circuit GLORY Kickboxing. Évoluant au sein de la ligue depuis plusieurs années, il a su gagner le respect des fans et de ses pairs par son style complet, alliant une boxe anglaise précise à des coups de pied puissants et variés.

Mahieddine n’est pas un inconnu des grands rendez-vous. Il a affronté l’élite de la catégorie, prouvant maintes fois sa résilience et son cœur de guerrier. Sa capacité à s’adapter à différents styles fait de lui un adversaire imprévisible. Après une période d’absence due à une blessure, son retour au GLORY Collision 8 est particulièrement attendu par ses nombreux supporters, qui voient en lui le porte-drapeau du kickboxing algérien sur la scène internationale.

Une rivalité historique : « La Belle »

L’histoire entre Mahieddine et Plazibat est ce qui donne à ce combat principal toute sa saveur. Leur première rencontre a vu Nordine Mahieddine créer la surprise en s’imposant, déjouant les pronostics grâce à une performance tactique maîtrisée.

La revanche, cependant, a tourné à l’avantage d’Antonio Plazibat, qui a su ajuster sa stratégie pour égaliser les compteurs. Aujourd’hui, le score est nul. Cette trilogie au Gelredome n’est pas seulement un combat pour le classement ; c’est une question d’honneur et de supériorité définitive. Les deux affrontements précédents, disponibles sur YouTube, témoignent de l’intensité et de l’opposition de style entre les deux hommes.

L’enjeu : La ceinture de Rico Verhoeven

L’ombre du champion Rico Verhoeven plane sur cet affrontement. Le roi des poids lourds, lui aussi de retour après une longue absence, attend son prochain adversaire. Le GLORY Collision 8 servira de demi-finale de facto pour le titre.

Le vainqueur du duel Mahieddine vs Plazibat sera propulsé au rang de challenger numéro un. La pression est immense : à Arnhem, les deux combattants ne joueront pas seulement leur carrière, mais leur chance de décrocher un combat pour la ceinture la plus convoitée du kickboxing.

Rendez-vous le 13 décembre 2025 au Gelredome Arnhem pour le GLORY Collision 8, un événement qui promet des feux d’artifice et couronnera le véritable prétendant au titre poids lourd.