Global Water Awards 2026 :L’Algérie décroche une distinction mondiale dans l’industrie de l’eau

L’Algérie brille sur la scène internationale de l’industrie de l’eau. L’usine de dessalement d’eau de mer « Cap Blanc » d’Oran s’est hissée à la deuxième place des prestigieux « Global Water Awards 2026 », dans la catégorie des meilleurs projets de dessalement de l’année. Cette consécration majeure s’est déroulée lors du Sommet mondial de l’eau, organisé du 18 au 20 mai 2026 à Madrid, en Espagne.

Exploitée par l’Algerian Desalination Company (ADC), une filiale du groupe pétrolier national Sonatrach, cette infrastructure confirme la justesse de la stratégie algérienne dans le domaine des ressources hydriques non conventionnelles.

Une reconnaissance internationale face aux géants mondiaux

Le triomphe de la station de Cap Blanc est le résultat d’une compétition internationale très sélective qui a regroupé des projets d’envergure venus des quatre coins du globe. Seuls dix finalistes ont été retenus pour la phase finale. L’usine algérienne a réussi à se hisser sur la deuxième marche du podium, juste derrière le méga-projet saoudien « Shuaiba ».

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Selon un communiqué officiel de l’ ADC, cette distinction internationale met en lumière la dynamique de l’Algérie dans le développement d’infrastructures hydrauliques stratégiques, ainsi que les succès enregistrés dans la mise en œuvre de solutions d’envergure pour relever les défis du changement climatique. De plus, ce prix mondial vient confirmer la capacité du pays à répondre de manière durable à la demande croissante en eau potable de sa population.

L’excellence des entreprises algériennes récompensée

Ce prix mondial récompense le processus rigoureux mis en place par l’ADC, en étroite coordination avec ses partenaires nationaux chargés de la réalisation, ainsi qu’avec ses partenaires technologiques mondiaux. Ensemble, ils ont su concevoir une usine géante conforme aux normes internationales les plus récentes et les plus strictes en matière de respect de l’environnement et d’efficacité énergétique.

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Cette alliance de compétences permet non seulement de sécuriser l’approvisionnement en eau des citoyens de la région d’Oran, mais elle consolide également la place de l’Algérie parmi les principaux acteurs de l’industrie de l’eau à l’échelle planétaire.

Un rendez-vous planétaire incontournable

Le Sommet mondial de l’eau, où s’est tenue la cérémonie de remise des prix, demeure le plus grand rassemblement international dédié aux technologies de l’eau et de l’environnement. Cette édition 2026 a réuni les délégations de plus de 80 pays et plus de 1 200 hauts dirigeants des plus grandes entreprises mondiales du secteur, offrant ainsi une vitrine exceptionnelle au savoir-faire de l’Algérie.

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