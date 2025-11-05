Global Safety Report 2024 : l’Algérie surclasse ses voisins en matière de sécurité

Dans un monde traversé par l’incertitude et la montée des insécurités, l’Algérie se distingue par un sentiment de sécurité que peu de pays peuvent revendiquer. Selon le Global Safety Report 2024, publié par un organisme américain de référence, le pays décroche un score de 88 points sur le prestigieux Law and Order Index, se hissant au sommet du classement nord-africain et juste derrière des nations mondialement reconnues pour leur stabilité, telles que la Chine, la Norvège ou encore la Suisse.

Un climat de confiance et de stabilité

Cet indice, qui mesure à la fois la confiance des citoyens envers leurs forces de l’ordre et leur expérience quotidienne face à la criminalité, reflète un constat clair : les Algériens se sentent en sécurité. Dans une région souvent perçue comme tourmentée, le pays parvient à maintenir un équilibre rare entre fermeté institutionnelle et sérénité sociale.

Le rapport attribue cette performance à la solidité des institutions et à un taux de criminalité relativement faible, consolidant ainsi la place de l’Algérie parmi les nations les plus stables de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Avec un sentiment de sécurité dépassant les 70 % dans l’ensemble de la zone, cette dernière figure désormais parmi les plus sûres au monde.

Les Algériens sereins, même à la nuit tombée

L’un des indicateurs les plus révélateurs reste celui du sentiment de sécurité nocturne. En 2024, 78 % des adultes algériens déclaraient se sentir en sécurité lorsqu’ils marchent seuls la nuit, selon le rapport. Un chiffre supérieur à la moyenne mondiale (73 %), et à peine inférieur à celui de l’Égypte (82 %), qui occupe la première place régionale sur ce point.

Derrière, la Libye (72 %), le Maroc (68 %) et la Tunisie (64 %) ferment la marche — des écarts significatifs qui traduisent un climat de confiance bien enraciné au sein de la société algérienne.

La sécurité comme miroir de la résilience

Dans un contexte mondial où l’insécurité gagne du terrain, l’exemple algérien illustre la force tranquille d’une société résiliente, confiante dans ses institutions et soudée autour de valeurs de stabilité et de solidarité.

Ce sentiment collectif, palpable dans les rues d’Alger comme dans les villes de l’intérieur, est devenu un véritable atout pour le pays — un marqueur de sa maturité sociale et politique.

Ainsi, loin des projecteurs et des clichés, l’Algérie s’affirme comme un modèle discret de sécurité et de confiance, une réussite rare qui mérite d’être saluée à l’échelle du continent.