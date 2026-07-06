Global Passport Index 2026 : à quelle place se classe le passeport algérien ?

Alors que certains passeports ouvrent les frontières d’un simple claquement de doigts, d’autres se heurtent à un véritable mur administratif. C’est le cas du passeport algérien. Relégué à la 147ᵉ position sur 197 dans le dernier classement de Global Citizen Solutions, il figure parmi les moins influents de la planète, offrant un accès sans visa particulièrement restreint en comparaison avec ses homologues asiatiques ou européens.

Contrairement au Henley Passeport Index, qui se penche exclusivement sur le nombre de pays où les détenteurs d’un passeport peuvent voyager sans visa, le GPI évalue par ailleurs l’attrait pour l’investissement et la qualité de vie. Il prend en compte des critères comme le cadre fiscal, l’innovation, la compétitivité économique, la santé, la sécurité, le climat et les infrastructures sociales.

Selon ce nouvel indice, neuf des dix passeports les plus puissants au monde sont européens. Singapour étant le seul pays à se hisser en haut du tableau, à la 10e place, selon Global Passport Index.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa pour la Belgique : ce qui change pour les Algériens à partir du 1er juillet 2026

Global Passport Index : voici le classement du passeport algérien

Voyager, investir, s’installer… Que vaut réellement le passeport algérien en 2026 ? Selon le dernier Global Passport Index, le constat est mitigé : l’Algérie se classe à la 147ᵉ place sur 197 pays évalués.

Pour rappel, si la liberté de voyager sans visa reste l’indicateur phare pour les globe-trotteurs, cette étude va plus loin : elle évalue également l’attractivité fiscale, les opportunités d’investissement et le soft power (la perception internationale) de chaque nation.

Être classé 147ᵉ sur 197 au Global Passport Index 2026 ne signifie pas que le monde est fermé aux Algériens. Voyager reste tout à fait possible. Cependant, ce rang met en lumière un parcours plus semé d’embûches : là où d’autres nationalités traversent les frontières en toute liberté, les voyageurs algériens doivent encore composer avec de lourdes et complexes formalités administratives.

Les meilleurs passeports au monde en 2026

La Suède domine le classement mondial grâce à des performances homogènes, portée par sa 2e place pour la qualité de vie, sa 9e pour l’investissement et sa 11e pour la mobilité. Elle devance la Suisse, excellente terre d’investissement (2e) mais en retrait sur la qualité de vie (36e), ainsi que la Finlande qui grimpe sur le podium grâce au titre suprême de championne du monde de la qualité de vie (1re).

L’Allemagne s’empare de la quatrième place, portée par un solide équilibre entre qualité de vie (3e) et attractivité économique. Les Pays-Bas et le Danemark ferment la marche de ce Top 5 en se classant ex æquo à la 5e position. Le reste de l’élite mondiale (Top 10) accueille l’Irlande, la Norvège, Singapour et le Royaume-Uni.

Malgré les turbulences et l’impact direct du Brexit sur les restrictions de voyages sans visa, le Royaume-Uni limite la casse. Selon Global Citizen Solutions, le passeport britannique fait preuve d’une remarquable résilience en se maintenant solidement au 8e rang mondial sur l’ensemble de la période étudiée.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyager sans visa : ce pays asiatique ouvre ses portes aux Algériens, sous conditions