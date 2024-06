Global Nicotine Forum 2024 : Cap sur l’innovation et les nouveaux produits alternatifs

La 11ᵉ édition du Forum mondial sur la nicotine (GFN) se tiendra du 13 au 15 juin 2024, à l’hôtel Marriott Centrum, au cœur de la magnifique ville de Varsovie, en Pologne.

Depuis sa création, cette conférence s’est imposée comme une plateforme essentielle pour discuter du rôle des produits à base de nicotine plus sûrs dans l’aide à l’arrêt du tabac combustible.

L’événement met en lumière les avancées rapides dans les technologies offrant des alternatives moins nocives aux cigarettes traditionnelles, comme les vapes, les sachets de nicotine, les nouvelles formes de snus et le tabac chauffé.

Focus sur la Santé publique et l’économie

Le GFN invite les principales parties prenantes à examiner les bénéfices individuels et publics des produits à base de nicotine plus sûrs, à la lumière de preuves croissantes démontrant leur efficacité pour aider les fumeurs à cesser les comportements à haut risque.

Le programme de la conférence est axé sur les données scientifiques les plus récentes et les preuves disponibles, abordant de front les sujets controversés dans le cadre de débats respectueux impliquant toutes les parties concernées.

En 2024, le GFN étend le débat au-delà des aspects de la santé publique pour inclure l’impact économique des produits à base de nicotine plus sûrs. La conférence explorera plusieurs questions cruciales dont :

• Quels sont les coûts associés à l’interdiction des alternatives plus sûres aux cigarettes combustibles ?

• Peut-on quantifier les économies en soins de santé résultant d’une disponibilité accrue de produits plus sûrs ?

• La baisse des recettes fiscales sur le tabac influence-t-elle la réglementation des produits plus sûrs ?

Les questions seront abordées à travers des présentations magistrales et des panels, ainsi que des ateliers régionaux et thématiques, inspirés par les retours positifs reçus après leur introduction au GFN23.

Réduction des méfaits : défis et opportunités

Outre les thèmes centraux de l’économie, de la santé et de la réduction des méfaits du tabac, le GFN24 abordera des questions critiques comme l’hostilité persistante envers la réduction des méfaits du tabac.

Cette antipathie est paradoxale, surtout compte tenu des impacts extrêmement positifs de la réduction des méfaits dans la lutte contre les conséquences de la consommation de drogues intraveineuses et du VIH/sida.

Le GFN24 promet d’être une plateforme dynamique pour un dialogue constructif, visant à comprendre et surmonter les obstacles à l’adoption des produits à base de nicotine plus sûrs.

En rassemblant des experts, des chercheurs, des régulateurs et des représentants de l’industrie, cette conférence espère offrir des solutions pragmatiques pour réduire les méfaits du tabac, améliorer la santé publique et aborder les défis économiques liés à la régulation des alternatives au tabac combustible.

Ainsi, le Forum mondial sur la nicotine de 2024 à Varsovie s’annonce comme un événement clé pour ceux qui s’engagent à promouvoir des alternatives plus sûres et à débattre des enjeux complexes de la réduction des méfaits du tabac.

Avec une attention renouvelée sur les données scientifiques, l’impact économique et les politiques de santé publique, le GFN24 continue de jouer un rôle central dans la lutte contre le tabagisme mondial.