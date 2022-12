Global Entrepreneurship Week : l’Algérie décroche la 1e place mondiale

L’Algérie a décroché la première place au niveau mondial quant au classement Global Entrepreneurship Network. Et ce, suite au nombre d’activités et événements organisés dans le domaine de l’entrepreneuriat. Ceux enregistrés durant l’année 2022. Plus particulièrement au cours de la semaine de l’entrepreneuriat » Global Entrepreneurship Week » qui a eu lieu en novembre 2022. En effet, cet événement a permis de recenser près de 2.187 activités entrepreneuriales.

À vrai dire, ledit domaine a connu un développement inédit ces dernières années. D’autant plus après la mise en place du ministère de l’Economie de la connaissance, des startups et des PME. Ce qui a donné une dynamique aux domaines de l’entreprenariat. Dans le détail, plusieurs start-up et petites entreprises ont fait preuve de créativité. En effet, ce département a donné un coup de pouce à l’activité entrepreneuriale en Algérie. Effectivement, cela a permis aux start-up de créer leur nom dans ce domaine.

D’ailleurs, le travail acharné accompli n’a pas tardé à porter ses fruits. En fait, le rang obtenu par l’Algérie en dit long à cet égard. À vrai dire, ledit ministère prévoit d’atteindre d’autres objectifs prochainement. Notamment, implanter l’idée d’entreprendre dans les esprits des étudiants et des jeunes diplômés et les encourager à créer leur propre entreprise. Chose qui va certainement servir l’économie nationale.

Voici les efforts entrepris par le gouvernement pour encourager l’entrepreneuriat

Au-delà de la création du ministère de l’Économie de la connaissance, des start-up et des PME, le gouvernement algérien a redoublé d’efforts en vue d’élever l’activité entrepreneuriale. Dans le détail, il y a quelques jours, le président de la République a procédé à la signature de la loi portant statut de l’auto-entrepreneur. Celle-ci vise en effet à organiser l’exercice de l’activité des auto-entrepreneurs et l’a donné un cadre légal. Outre la facilitation de l’accès au marché du travail. Et ce, par le biais de la création des offres d’emploi.