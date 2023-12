Global Entrepreneurship Week 2023 : l’Algérie classée première à l’échelle mondiale

Pour la deuxième année consécutive, l’Algérie réussit à décrocher la première place mondiale en termes des activités entrepreneuriales, organisées durant l’année 2023. C’est ce qui ressort d’une publication du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Kamel Baddari.

La semaine mondiale de l’entrepreneuriat, qui est célébrée chaque année du 13 au 19 novembre, inspire les gens grâce à des activités locales, nationales ou mondiales pour les initier à explorer leur potentiel en tant qu’entrepreneur.

D’ailleurs, en cette occasion, les journées de l’entrepreneuriat ont été organisées par le CREA du 14 au 16 novembre dernier, sous le slogan « L’entrepreneuriat au cœur du renouveau algérien ».

L’Algérie domine à nouveau le classement mondial des activités entrepreneuriales

En marge de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat, un classement des pays organisant le plus d’activités et de manifestations dans le domaine de l’entrepreneuriat a été effectuée. La première place a été donc attribuée, pour la deuxième année consécutive, à l’Algérie pour avoir organisé 3426 activités au cours de l’année 2023.

Pour rappel, l’an dernier, l’an dernier, l’Algérie a aussi réussi à se distinguer en reportant la première place mondiale. Et ce, notamment, grâce à un total 2 187 activités entrepreneuriales. On remarque donc, une augmentation de ce chiffre, qui illustre les efforts du gouvernement pour accompagner les porteurs de projets et encourager l’entrepreneuriat.

Pour l’année 2023, en deuxième place de ce podium mondial, on retrouve les États-Unis d’Amérique avec 986 activités organisées dans le domaine d’entrepreneuriat. Suivis par la Jordanie avec 727 activités, qui remporte la troisième place de ce classement mondial.

Par ailleurs, la dernière position de ce top 4 des pays organisant le plus d’activités entrepreneuriales revient à l’Espagne, avec total de 691 activités.

L’Algérie, 2ᵉ pays africain avec le plus de startups actives en 2023

Dans un précédent classement de « Startup Ranking », qui évalue les jeunes entreprises qui exercent dans des secteurs novateurs, l’Algérie a été présentée comme le deuxième pays en Afrique avec le plus de startups actives pour l’année 2023.

L’Algérie occupe cette deuxième place, pas loin des Nigériens avec un total de 803 startups, en enregistrant un total de 800 entreprises émergentes en activité. Ce top 3 de « Startup Ranking » se poursuit avec l’Égypte qui compte environ 629 startups.

| À LIRE AUSSI :

>> Le projet d’une startup algérienne remporte la 1re place d’un défi international à Dubai

>> Nombre de Startups créées par pays : l’Algérie 2ᵉ en Afrique et dans le top 20 mondial