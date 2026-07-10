Giplait accélère dans l’eau minérale avec une nouvelle usine dans cette wilaya

L’Algérie poursuit le développement de ses capacités de production d’eau minérale. Dans la wilaya d’El Taref, une nouvelle unité industrielle vient d’entrer en activité sous la bannière du groupe public Giplait.

Les ambitions ne s’arrêtent pas à la mise en service de l’usine. Un important programme d’investissement est également annoncé pour accroître la production dans les prochaines années.

Inaugurée jeudi à Berrihane par le wali d’El Taref, en présence de la présidente-directrice générale de Giplait, l’usine Aqua El-Righia marque une nouvelle étape dans le développement industriel du groupe. Le projet mise sur une ressource en eau souterraine et prévoit déjà une montée en puissance grâce à un investissement supplémentaire d’un milliard de dinars.

Giplait : une nouvelle usine Aqua El-Righia entre en service à El Taref

La nouvelle usine Aqua El-Righia est implantée dans la région d’El-Righia, au sein de la commune de Berrihane, dans la wilaya d’El Taref. D’après le communiqué des services de la wilaya, cette unité appartient au groupe public Giplait.

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Le site couvre une superficie totale de 10 hectares, répartie sur deux parcelles. La première, qui s’étend sur 8 hectares, accueille les installations de production. Elle comprend notamment :

Une unité de conditionnement de 3 000 m² ;

Un entrepôt de stockage de 4 000 m² ;

Un second entrepôt de 3 880 m² actuellement en construction ;

Un puits artésien destiné à alimenter l’usine.

La seconde parcelle, d’une superficie de 2 hectares, regroupe le bâtiment administratif ainsi que les installations dédiées à la sécurité du site.

Eau minérale en Algérie : une capacité de production de 64 000 bouteilles par jour

Selon les explications présentées lors de l’inauguration, l’usine fonctionne exclusivement grâce à un puits artésien profond de 100 mètres. Son débit atteint 7,5 litres par seconde, soit environ 27 000 litres par heure.

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La ligne d’embouteillage affiche une capacité de 12 000 litres par heure. Elle permet de produire jusqu’à 8 000 bouteilles de 1,5 litre chaque heure. Sur une journée de travail de huit heures, la production peut ainsi atteindre 64 000 bouteilles.

Ces capacités doivent permettre à l’unité de répondre à une partie de la demande tout en valorisant les ressources hydriques disponibles sur le site.

Un investissement d’un milliard de dinars annoncé pour augmenter la production

Le lancement de l’usine ne constitue qu’une première étape. Selon les informations présentées à la délégation officielle et rapportées par la Radio nationale, un investissement supplémentaire d’un milliard de dinars est déjà programmé.

Ce financement servira à étendre les installations afin d’exploiter le surplus d’eau fourni par le puits artésien. L’objectif affiché est d’augmenter la capacité de production de l’usine Aqua El-Righia et de renforcer la présence de Giplait sur le marché de l’eau minérale.

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Avec cette nouvelle infrastructure et les investissements annoncés, le groupe public poursuit ainsi le développement de ses activités au-delà de sa filière historique du lait.