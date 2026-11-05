Prix et disponibilité des produits de base : le Premier ministre réunit les walis

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a présidé, ce jeudi, une réunion ministérielle conjointe consacrée au lancement officiel de la nouvelle plateforme numérique dédiée au suivi quotidien des prix des produits de consommation de base et de leur disponibilité à travers l’ensemble des wilayas du pays.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des réunions tenues en application des directives du président de la République, relatives à la régulation du marché national et à la préservation du pouvoir d’achat des citoyens.

La rencontre s’est déroulée en présence des ministres concernés et des walis via la technique de visioconférence. Ont également pris part à cette réunion le président de la Chambre nationale d’agriculture, le président de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), ainsi que des représentants des différentes filières professionnelles agricoles au niveau local, des exploitants agricoles (petites, moyennes et grandes exploitations) et des représentants locaux des propriétaires de chambres froides.

Lancement d’une plateforme numérique pour traquer les dysfonctionnements du marché

Dans ce contexte, et conformément à cette approche participative favorisant l’implication de l’ensemble des acteurs des chaînes d’approvisionnement du marché national dans un cadre transparent et structuré — grâce à un processus numérique visant à assurer un suivi rigoureux des marchandises, de leur disponibilité et du contrôle des prix appliqués à tous les niveaux —, le Premier ministre a réitéré l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre les instructions du président de la République concernant l’accompagnement permanent des agriculteurs et des commerçants intègres, tout en restant à l’écoute de leurs préoccupations pour y apporter des solutions concrètes.

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Par ailleurs, il a été rappelé aux walis la nécessité de prendre toutes les mesures juridiques et répressives immédiates pour contrer toute tentative de provocation de pénurie, d’atteinte à la stabilité de l’approvisionnement des marchés ou de manipulation des prix, et ce, afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

Le Premier ministre avertit : des mesures répressives contre les instigateurs de pénuries et les spéculateurs

Le Premier ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement à accompagner les agriculteurs et les commerçants honnêtes, à prêter une attention constante à leurs doléances et à y répondre efficacement, en application des directives du président de la République.

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Il a également insisté sur l’impératif pour les walis d’appliquer l’ensemble des dispositions légales et des sanctions immédiates pour contrecarrer toute tentative visant à fomenter des pénuries, à perturber la stabilité des approvisionnements sur les marchés ou à manipuler les prix, dans le but indéfectible de protéger le pouvoir d’achat des citoyens.