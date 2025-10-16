Ghrieb relance 3 usines « en sommeil » et inaugure de nouveaux projets industriels

C’est une journée chargée pour Sifi Ghrieb. Ce jeudi, le Premier ministre est en tourné officielle dans la wilaya de Chlef.

Mandaté par le président de la République pour superviser des projets industriels et relancer des sites en sommeil, il s’attelle à redonner vie à des usines clés et à activer des leviers de développement local.

Le clou de la visite, la remise en service du complexe Captain, spécialisé dans la mise en conserve des produits de la mer, un symbole fort de la relance industrielle qui est au cœur de cette mission gouvernementale.

Programme officiel : industriels prioritaires et relance d’usines stratégiques

Selon les médias officiels, le programme de la visite se décline comme suit :

Accueil du Premier ministre et de la délégation à l’ aéroport international Abou Bakr Belkaïd de Chlef.

Déplacement à la commune de Ténès pour inspecter le complexe industriel et commercial Captain, rattaché au groupe Agrodiv.

À Oum Drou, visite de l’usine Peng-Pu (banque mécanique) spécialisée dans les autobus, camions et pièces détachées.

Inspection et lancement partiel du projet d'extension de l'usine Nover de production de verre de table, dans la zone industrielle de Oued Sly.

Par ailleurs, le Premier ministre suivra le tracé de la route nationale n°19 entre Chlef et Ténès, longue d’environ 50 km, pour constater les dommages routiers, les glissements de terrain et l’état d’embouteillage chronique à certains tronçons. Le dossier du projet d’autoroute Chlef–Ténès–Tissemsilt, gelé depuis longtemps, figure également parmi les sujets à surveiller.

Sifi Ghrieb en visite à Chlef : relance, performances et contraintes

Durant son passage au complexe Captain, le Premier ministre a écouté une présentation des capacités actuelles et des plans d’expansion, et ordonné la mise en place d’une feuille de route avec des échéances précises et un budget alloué dès la semaine prochaine. Il a insisté sur l’importance d’utiliser principalement les ressources locales et de s’appuyer sur les accords conclus avec la Mauritanie pour l’approvisionnement en matières premières.

Concernant l’usine Peng-Pu, l’attention a porté sur la part du privé dans le redressement industriel, et sur la manière d’accélérer les investissements dans le secteur mécanique. Le projet Nover du verre de table doit quant à lui démontrer ses ambitions exportatrices et sa capacité à s’intégrer dans une chaîne industrielle locale compétitive.

Sur le plan infrastructurel, l’état de la route nationale n°19 constitue une preuve tangible de l’urgence à agir. Les dégâts constatés, la congestion persistante, et le chantier autoroutier en suspens demeurent autant d’obstacles au développement régional.