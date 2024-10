Triplets Ghetto Kids en Algérie : une danse virale au Mémorial du Martyr sur Disco Maghreb de DJ Snake

Les Ghetto Kids ont marqué les esprits avec une vidéo publiée sur Instagram sur leur compte cumulant 8,5 Millions d’abonnés qui montre leur joie de vivre débordante à travers une danse enflammée devant le Mémorial du Martyr à Alger.

Ce lieu symbolique, choisi pour son importance historique, a servi de décor à une performance qui a séduit un large public. Dans la vidéo, les danseurs exécutent une chorégraphie dynamique sur le titre « Disco Maghreb » de DJ Snake, avec une énergie contagieuse qui reflète leur style unique et leur amour pour la danse.

La légende accompagnant la vidéo, « Nous ne pouvions pas partir d’Algérie sans danser sur ton son », traduit un hommage à l’artiste franco-algérien et témoigne de leur enthousiasme à partager leur passion avec les Algériens.

La publication a très rapidement fait le tour des réseaux sociaux, atteignant 1,3 million de vues, un chiffre record pour la troupe. Les commentaires affluent, exprimant admiration et félicitations pour cette démonstration de talent et de joie.

L’artiste DJ Snake a réagi en commentant « Welcome to Algeria », suscitant une vague supplémentaire d’engouement et d’interactions sur la publication.

Les Ghetto Kids, toujours pleins de gratitude et d’humour, ont invité DJ Snake à visiter l’Ouganda, poursuivant ainsi leur mission de faire découvrir leur pays à travers le monde.

Ghetto Kids : Une tournée mémorable en Algérie

Lors de leur passage en Algérie, les Ghetto Kids ont réalisé une série de performances qui ont mis en lumière leur style de danse unique, fusionnant tradition et modernité. Arrivés il y a quelques jours, ils ont été accueillis chaleureusement et ont multiplié les apparitions publiques.

La troupe a notamment visité la résidence de l’ambassadeur d’Ouganda et s’est produite dans des lieux emblématiques tels que l’Opéra d’Alger et le Mémorial du Martyr. Leurs danses énergiques, empreintes d’une joie communicative, ont su captiver le public algérien, qui a salué leur talent et leur capacité à créer un véritable pont culturel.

Le groupe n’a pas hésité à utiliser les réseaux sociaux pour partager leur aventure en Algérie. Les vidéos et photos de leurs performances se sont rapidement propagées, témoignant de l’impact de leur art sur la scène internationale. Pour les Ghetto Kids, la danse ne se limite pas à un divertissement, elle est également un moyen de sensibiliser aux problèmes sociaux et de redonner espoir aux enfants défavorisés.

Leur fondation, basée à Kampala, œuvre depuis des années pour offrir un meilleur avenir aux enfants en situation précaire, à travers l’art et l’éducation.

Un parcours inspirant vers la renommée internationale

Les Ghetto Kids sont bien plus qu’une simple troupe de danse : ils incarnent un symbole de résilience et de persévérance. Fondés par Kavuma Dauda en 2007, le groupe avait pour objectif d’aider les enfants de la rue à s’en sortir grâce à l’art. Leur véritable percée a eu lieu en 2014, lorsque leur vidéo dansant sur « Sitya Loss » d’Eddy Kenzo est devenue virale, projetant les jeunes danseurs sur la scène internationale.

Depuis, les Ghetto Kids ont enchaîné les collaborations prestigieuses avec des artistes tels que Chris Brown, Wizkid et ont réalisé des performances lors de grands événements, comme la Coupe du monde au Qatar en 2022.

En 2023, leur passage à « Britain’s Got Talent » a marqué un tournant décisif dans leur carrière. Leur prestation spectaculaire a été récompensée par un « golden buzzer » en plein spectacle, un moment historique qui a propulsé le groupe au-devant de la scène médiatique.

Grâce à leur talent et leur détermination, les Ghetto Kids continuent d’inspirer des millions de personnes à travers le monde, prouvant que l’art peut transformer les vies et redonner espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Leur histoire est celle d’un rêve devenu réalité, porté par la danse et une foi inébranlable en un avenir meilleur.