Ghardaïa : Une famille affamée évacuée à l’hôpital de Ménéa

Une famille composée de plusieurs personnes a été évacuée hier à l’hôpital de Ménéa, la famille en question n’avait pas mangé depuis plusieurs jours, et vivait dans des conditions qualifiées d’inhumaines.

Selon Al-Nahar, l’opération d’aide apportée à cette famille a connu la participation de plusieurs représentants des autorités locales dont le maire de Ménéa, le chef de Daira de Ménéa, ainsi que des représentants de la direction de la protection civile.

Cette intervention a vu le jour après l’alerte qui a été donnée par plusieurs activistes d’une association caritative de la région, ce collectif a été le premier à avoir découvert l’insoutenable situation de la famille, ce qui l’a poussé à informer les autorités locales.

Il parait que cette famille a déjà bénéficié d’un logement, mais ce dernier demeurait fermé sur la décision du père, pendant que toute la famille vivait dans des conditions qui ne sont même dignes d’accueillir du bétail, ce qui leur a causé une infection de la peau, selon le journal arabophone Al Nahar.

Les membres de la famille ont été découvert souffrants de famine et de mal nutrition, ce qui a poussé les services de protection civile de les évacuer à l’hôpital de Ménéa, ou ils ont bénéficié de soins et d’une prise en charge alimentaire, en plus d’un suivi médical qui vise à identifier et à traiter l’infection qu’ils ont développé.