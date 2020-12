Ghardaïa : un septuagénaire à la tête d’un réseau d’escroquerie

Un réseau d’escroquerie et de fausse monnaie a été démantelé dernièrement dans la wilaya de Ghardaia, et a sa tête deux séniors, un âgé de 76 ans et l’autre de 60 ans, ces derniers avaient procédé à plusieurs opérations d’escroquerie via les réseaux sociaux.

Selon le journal arabophone Al Nahar, les services de police de la wilaya de Ghardaia ont pu arrêter les deux escrocs et faux monnayeurs, qui dirigeaient un important réseau criminel spécialisé dans l’arnaque de ses victimes via l’utilisation des réseaux sociaux, grâce à des plaintes qui ont été déposés.

Ce réseau criminel, dirigé par ces deux vieux, est également spécialisé dans le trafic de billets de banque, mais aussi de fausses pièces d’or, qu’il proposait à ses victimes via des plateformes comme Facebook. En effet, plusieurs citoyens sont tombés dans le piège des pièces d’or et des devises à un cout inférieur au marché, ce qui les conduit à être arnaqués.

Le dépôt de plainte et l’arrestation

Suite à plusieurs opérations d’escroquerie réalisées par ce réseau criminel, une plainte a été déposée par deux citoyens qui ont affirmé à la police qu’ils étaient victimes d’une arnaque, ce qui a déclenché une enquête qui s’est soldée par l’arrestation des deux séniors criminels. Ces deux personnes qui ont déposé plainte ont précisé qu’ils avaient acheté 500 grammes d’or pour 350 millions de centimes, mais que l’or en question s’est révéler être un faux.

Ce sont les services de sécurité de la localité de Mtlili, qui ont mené cette enquête qui les a conduit aux deux suspects, le domicile de ces derniers a donc été perquisitionné, et une somme de 13 000 euros, en fausse monnaie, a été saisie, ainsi que 4 kilos d’or contrefait.

Du matériel dédié aux faux billets

Les services de sécurité de la Daira de Metlili, dans la Wilaya de Ghardaia, ont également pu mettre la main sur du matériel informatique, que les deux seniors faux monnayeurs, utilisaient dans la confection des faux billets qu’ils revendaient ensuite à leurs victimes. Ce matériel a été saisi, ainsi qu’une somme estimé à 226 millions de centimes.

En plus de l’arrestation de ces deux accusés, les services de sécurité ont également pu intercepter trois autres suspects, ces derniers avaient également en leur possession des faux billets et de l’or contrefait, ce qui les met en relation avec les deux premiers suspects, pour finir tous placés en mandat de dépôt.