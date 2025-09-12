Ghardaïa : un événement rare marque le service maternité de l’hôpital Gueddi Bakir

Un événement d’une rare ampleur a secoué l’hôpital spécialisé en maternité et enfance Gueddi Bakir de Ghardaïa. Dans la nuit de mardi à mercredi, une femme originaire de la commune de Berriane a donné naissance à des quadruplés par césarienne.

La réussite de cette opération exceptionnelle a été rendue possible grâce à la mobilisation de toute l’équipe médicale et paramédicale de l’établissement, sous la supervision du Dr. George, membre de la mission médicale cubaine.

Selon la direction de l’hôpital, la mère et ses quatre nourrissons se portent à merveille et sont actuellement sous surveillance constante pour s’assurer qu’ils reçoivent les meilleurs soins.

Ce succès témoigne de l’excellence et de l’expertise de l’hôpital de Ghardaïa, soulignant la qualité de la collaboration entre les professionnels de la santé algériens et leurs homologues cubains.

Un événement exceptionnel à Ghardaïa : une mère donne naissance à des quadruplés

Ce genre de naissance multiple, bien que rare, n’est pas isolé. Ces dernières années, l’Algérie a connu plusieurs cas similaires, notamment à Oran, Mecheria et Sétif.

Le CHU Mustapha Pacha d’Alger a même enregistré un cas encore plus rare en 2023, avec la naissance de cinq bébés. Ces cas mettent en lumière les avancées significatives du système de santé algérien dans la prise en charge des grossesses à haut risque et des naissances multiples.

🟢 À LIRE AUSSI : Éducation : l’État publie un guide pédagogique unifié pour les crèches algériennes

Cette avancée s’inscrit dans le cadre plus large des efforts déployés par l’Algérie pour améliorer la santé maternelle et infantile, un enjeu prioritaire pour les autorités sanitaires. À l’occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée en avril dernier, l’Algérie a réaffirmé son engagement à travers le slogan national : « La santé de la maternité et de l’enfance pour une société prospère ».

Les résultats parlent d’eux-mêmes : le taux de mortalité maternelle est passé de 70 à 60,3 décès pour 100.000 naissances vivantes entre 2017 et 2023, tandis que la mortalité infantile a chuté à 22,4 pour 1.000 naissances vivantes.

Ces avancées sont le fruit d’investissements constants, notamment la création de 37 hôpitaux spécialisés « Mères et Enfants » et l’élargissement du programme national de vaccination, ayant permis d’éradiquer des maladies comme la poliomyélite et le tétanos néonatal.

🟢 À LIRE AUSSI : Végétations adénoïdes et adénoïdectomie : le guide complet pour votre enfant

À Ghardaïa, cette naissance exceptionnelle ne symbolise pas seulement un miracle médical, mais incarne aussi le fruit des politiques nationales ambitieuses en matière de santé maternelle, et la promesse d’un avenir plus sain pour les générations futures.