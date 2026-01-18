GEW : L’Algérie numéro 1 mondiale de l’entrepreneuriat en 2025

Le Global Entrepreneurship Network (GEN) vient de rendre son verdict : avec plus de 58 000 activités organisées, l’Algérie caracole en tête du classement mondial de la 17e édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (GEW 2024-2025). Un record historique qui témoigne de la vitalité de l’écosystème national.

L’Algérie confirme son nouveau statut de hub entrepreneurial sur la scène internationale. Lors de la 17e édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (GEW), le pays a réalisé une performance inédite en se hissant à la première place mondiale en termes de volume d’activités.

Selon les chiffres officiels communiqués par le Global Entrepreneurship Network (GEN), l’Algérie a recensé un total impressionnant de 58 750 initiatives sur l’ensemble du territoire national.

Ce score place l’Algérie loin devant ses concurrents immédiats. Le pays devance ainsi largement l’Éthiopie, classée deuxième avec 20 032 activités, suivie du Brésil (7 400), du Sri Lanka (1 671) et de la Jordanie (1 543). Cet écart abyssal souligne l’ampleur de la mobilisation citoyenne et institutionnelle engagée durant cet événement.

Placée sous le haut patronage du Premier ministre, cette édition a fédéré l’ensemble des acteurs du secteur : ministères, organismes d’appui, incubateurs, start-up et micro-entreprises. Aux quatre coins du pays, des ateliers de formation, des hackathons et des rencontres de sensibilisation ont rythmé cette semaine dédiée à l’innovation.

Écosystème entrepreneurial algérien : start-up et incubateurs unis pour la GEW

Cette consécration n’est pas le fruit du hasard. Elle illustre la stratégie volontariste des pouvoirs publics visant à diversifier l’économie nationale. En encourageant l’initiative privée et en soutenant massivement les porteurs de projets, l’Algérie mise sur la jeunesse pour bâtir son avenir économique.

L’adhésion massive au slogan de cette année, « Together, We Build – Ensemble, nous construisons », démontre une volonté collective de faire de l’entrepreneuriat un véritable levier de développement social et de souveraineté économique.

Avec ce titre mondial, l’Algérie ne se contente plus de suivre les tendances, elle s’impose désormais comme une référence globale en matière de promotion de l’esprit d’entreprise.