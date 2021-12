Gestion du foncier industriel : Tebboune annonce de nouvelles mesures

La problématique de l’octroi du foncier industriel et son exploitation constitue un sérieux obstacle à plusieurs niveaux. Ce samedi, le président de la République a annoncé de nouvelles mesures permettant une gestion « transparente ».

Lors d’un discours prononcé à l’occasion de l’ouverture des travaux de la conférence nationale sur la relance industrielle, qui se tiendra au Palais des nations à Alger, Tebboune a annoncé la création de l’Agence nationale du foncier industriel.

Cette agence qui sera mise en place dès l’année prochaine, aura pour mission l’octroi et la distribution du foncier agricole d’une manière transparente, a indiqué le chef de l’État. Cette démarche vise à « fournir le foncier industriel aux investisseurs dans les meilleurs délais ».

Il a ajouté : « J’ai décidé de créer une institution spéciale pour le foncier industriel afin de l’octroyer en toute transparence », a-t-il, en effet déclaré soulignant que les zones industrielles resteront sous la tutelle du ministère de l’Industrie et de cette nouvelle Agence.

Levée du gel sur 581 dossiers ANDI

Lors de son allocution, le président de la République a également confirmé que le gouvernement œuvre à lever les restrictions sur les projets suspendus avant la fin de ce mois. Le financement nécessaire à l’avancement de tous les projets industriels sera fourni, a-t-il encore précisé.

En outre, il a annoncé la levée du gel sur pas moins de 581 dossiers dans le cadre de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI). Cela devra permettre, selon lui, la création de 75 000 nouveaux emplois.

Ce samedi matin, Tebboune a procédé à l’ouverture des travaux de la conférence nationale sur la relance industrielle organisée par le ministère de l’Industrie.

À noter que les travaux de cette conférence se déroulent au Palais des nations (pour ce qui est de l’ouverture et des allocutions) et au Centre international des conférences (pour ce qui est des ateliers et des débats), du 4 au 6 décembre, sous le thème « Ensemble pour relever le défi ».