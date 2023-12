Gestion des incendies de forêt : coopération entre l’Algérie et les USA

Le Service Forestier Américain (USFS), relevant du département américain de l’Agriculture, a récemment effectué des visites officielles en Algérie, marquant un jalon dans la coopération bilatérale pour la préparation aux incendies de forêt et la gestion des bassins versants. Au cours des deux dernières semaines, deux délégations successives se sont rendues à Alger pour collaborer étroitement avec les autorités algériennes.

La première délégation du Service Forestier Américain a mis l’accent sur la préparation aux incendies de forêt. Des rencontres stratégiques ont eu lieu avec des acteurs clés du gouvernement algérien, notamment la Direction Générale des Forêts, la Protection Civile relevant du ministère de l’Intérieur, l’Agence Spatiale Algérienne, l’Office National de Météorologie et l’Institut National de la Recherche Forestière.

De plus, les échanges entre les représentants algériens et américains ont porté sur les approches actuelles en matière de préparation et de réponse aux incendies de forêt, mettant en lumière les ressources humaines, institutionnelles et matérielles. Une collaboration fructueuse visant à renforcer les capacités des deux nations face à ces défis cruciaux a émergé de ces discussions.

La seconde délégation du Service Forestier des États-Unis s’est penchée sur la gestion des bassins versants. En collaboration avec la Direction Générale des Forêts, mais aussi l’Agence Nationale des Barrages et des Transferts relevant du ministère des Ressources en Eau, et l’Agence pour les Ressources en Eaux Intégrées, des évaluations approfondies ont été effectuées.

Au-delà des discussions, des visites sur le terrain ont permis de mieux comprendre les opportunités d’engagement bilatéral. Les équipes ont conjointement élaboré les prochaines étapes, jetant ainsi les bases d’un accord de coopération américain de deux ans. Ces initiatives visent à renforcer la gestion durable des bassins versants en Algérie.

Renforcement des partenariats pour relever les défis environnementaux

En outre, les visites ont clairement démontré l’engagement solide du Service Forestier Américain à collaborer avec l’Algérie pour surmonter les défis posés par les incendies de forêt et la gestion des bassins versants. Le Dr. Mathew Horning, responsable des programmes internationaux au Service Forestier des États-Unis, a souligné l’importance de l’apprentissage mutuel : « Apprendre de nos partenaires algériens sur l’environnement et les objectifs de l’Algérie a été extrêmement utile pour tracer la voie à nos prochaines initiatives de partenariat. »

Au-delà des enjeux environnementaux, ces visites ont renforcé les partenariats déjà solides entre les États-Unis et l’Algérie. Le partage d’expertise a été au cœur de cette collaboration, contribuant significativement aux capacités de résilience aux catastrophes des deux pays.

Pour conclure, les visites du Service Forestier Américain en Algérie marquent une avancée significative dans la coopération entre les deux nations. Les échanges fructueux, les évaluations conjointes et la définition d’initiatives futures promettent un avenir de coopération durable, renforçant la capacité des deux pays à faire face aux défis environnementaux majeurs. L’engagement continu à apprendre mutuellement et à travailler main dans la main témoigne d’une relation bilatérale robuste, prête à surmonter les obstacles à venir.

