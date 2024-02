Gestion des déchets : les directives strictes du ministère de l’Intérieur

Les autorités locales à travers les régions du pays organisent des campagnes de propreté et d’embellissement de l’environnement dans le cadre d’un programme visant à éliminer les points noirs et les décharges sauvages, conformément à une directive du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Ibrahim Merad, selon un communiqué du ministère publié hier.

En effet, les autorités locales continuent d’organiser des campagnes de propreté pour maintenir la propreté des plages et éliminer les points noirs et les décharges sauvages, conformément à la directive de Merad. Cette initiative vise à adopter des solutions durables et à renforcer la gestion des services publics.

De plus, la directive ministérielle prévoit un programme rigoureux pour réorganiser la collecte des déchets en coordination avec les parties concernées. Des directives sont établies pour intensifier la surveillance des sites de décharge et renforcer le rôle des autorités municipales dans la préservation de la santé publique.

Les opérateurs économiques sont tenus de collecter et de décharger leurs déchets dans les centres désignés. Le ministère encourage également les initiatives visant à valoriser les déchets et soutient les efforts de recyclage pour protéger l’environnement.

Réhabilitation des espaces verts et maintenance

En outre, il est prévu de réhabiliter et de maintenir les espaces verts, de planter des végétaux décoratifs le long des routes et dans les parcs publics pour offrir des espaces de loisirs. Un système de surveillance et d’évaluation des mesures de propreté sera mis en place de manière permanente.

La directive ministérielle ordonne la poursuite des mesures de prévention des catastrophes naturelles, notamment l’entretien des réseaux d’assainissement et la rénovation des points noirs des réseaux d’égouts. Des plans intensifs seront élaborés pour traiter ces problèmes.

Ces initiatives visent à garantir un environnement propre et sain pour tous les citoyens. Il est essentiel que chaque individu joue un rôle actif dans la préservation de l’environnement et dans le respect des directives gouvernementales pour une meilleure qualité de vie.