Gestion des affaires d’ALGEX : Zitouni charge Ghania Ouchait, cadre à l’agence

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a chargé hier, le lundi 25 septembre 2023, Ghania Ouchait de la gestion des affaires de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), indique le ministère dans un communiqué.

Cadre à ALGEX, Ouchait a été désignée en remplacement d’Abdellatif Houari, dont il a été mis fin aux fonctions, précise cette même source.

En effet, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a mis fin aux fonctions du chargé de la gestion de l’Agence Nationale De Promotion Du Commerce Extérieur (ALGEX), El Houari Abdellatif.

De plus, le ministre du Commerce a procédé à un vaste mouvement dans le secteur, touchant les directeurs et cadres. Le mouvement a touché plus de 40 directeurs de commerce de wilaya, ainsi que des directeurs d’entreprises sous tutelle.

Quelles sont les principales missions d’ALGEX ?

En outre, l’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX) a pour mission de contribuer, sous l’égide du Ministère du Commerce, au développement des exportations algériennes hors hydrocarbures.

– Promouvoir le produit algérien à travers l’accompagnement et le conseil prodigué aux opérateurs algériens

– Analyser les marchés extérieurs en développant la veille commerciale et réglementaire ainsi que les études prospectives

– Organiser la participation algérienne aux foires et manifestations économiques à l’étranger et les rencontres d’affaires

– Identifier le potentiel national d’exportation par une meilleure connaissance de la production nationale

– Gérer des instruments de promotion des exportations hors hydrocarbures au bénéfice des entreprises exportatrices

– Elaborer un rapport annuel d’évaluation sur la politique et les programmes d’exportation.

Pour conclure, ALGEX met également à votre disposition son réseau de partenaires nationaux et internationaux pour d’éventuelles mises en relations d’affaires.