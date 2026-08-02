Gestion de l’eau potable à Alger : Les nouvelles directives de Bouzegza

Face aux défis d’approvisionnement et aux déperditions sur le réseau, les pouvoirs publics renforcent le dispositif de distribution d’eau potable dans la capitale. Accélération des projets, nouvelles infrastructures de stockage, lutte contre le gaspillage et coordination inter-wilayas sont au cœur de la nouvelle stratégie.

Les autorités publiques ont décidé de mettre en œuvre un ensemble de nouvelles mesures stratégiques visant à rehausser la qualité du service public de distribution d’eau potable dans la wilaya d’Alger.

Cette décision fait suite à une réunion de travail de haut niveau tenue samedi au siège de la wilaya, coprésidée par le ministre de l’Hydraulique, Lounès Bouzegza, et le wali d’Alger, Mohamed-Abdenour Rabehi.

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Selon le communiqué officiel rendu public par le ministère, cette rencontre visait à dresser un état des lieux exhaustif de la situation du secteur dans la capitale et à apporter des réponses concrètes aux contraintes d’approvisionnement actuelles et futures.

Grands ouvrages de stockage et réhabilitation du réseau

Au cœur du plan retenu figure l’accélération du vaste programme d’investissement inscrit au niveau de la Direction des ressources en eau de la wilaya d’Alger.

Afin de prémunir la capitale contre les aléas techniques et les interruptions intempestives, la priorité absolue est accordée à la réalisation de grandes infrastructures de stockage d’eau.

Ces ouvrages stratégiques visent à garantir une maîtrise optimale de la distribution et à assurer la continuité du service public, notamment en cas d’avarie ou d’incident technique sur les installations de production.

Parallèlement, les autorités entendent mener une offensive vigoureuse contre les pertes en eau en intensifiant les opérations de rénovation et de réhabilitation des réseaux de distribution existants.

Le constat demeure en effet préoccupant, avec près de 40 % de l’eau injectée perdue avant d’atteindre le robinet des citoyens, un volume qui se divise à parts égales entre les fuites physiques liées à la vétusté des canalisations et le piquage illégal ou raccordement anarchique au réseau.

Valorisation des eaux usées et transition écologique

Outre la sécurisation de l’eau potable, la nouvelle stratégie intègre un volet environnemental majeur axé sur l’augmentation du taux de valorisation des eaux usées traitées.

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En élargissant les domaines de réutilisation de ces ressources non conventionnelles, l’exécutif entend préserver l’eau potable tout en assurant l’arrosage régulier des espaces verts et le maintien de la propreté de l’environnement urbain dans la capitale.

Une gouvernance régionale : Création d’une commission inter-wilayas

Reconnaissant l’interdépendance hydraulique entre la capitale et ses wilayas limitrophes, la réunion s’est conclue par l’officialisation de l’installation d’une commission technique sectorielle conjointe regroupant les wilayas d’Alger, Boumerdès, Tipaza et Blida.

Cette instance aura pour mission d’assurer le suivi permanent de la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement, tout en renforçant la coordination opérationnelle entre les différents intervenants et en anticipant les tensions sur les ressources partagées.

Afin de garantir que ces orientations se traduisent concrètement sur le terrain, le ministre de l’Hydraulique a annoncé la tenue de rencontres périodiques de suivi. Ces réunions permettront d’évaluer l’avancement effectif des projets et de veiller à l’exécution rigoureuse des mesures arrêtées.