Gestion de l’eau à Alger : Un nouveau projet stratégique mis en service à Sidi Abdellah

Le ministre de l’Hydraulique, Lounès Bouzegza, accompagné du ministre – wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a procédé à l’inauguration et à la mise en service officielle de la station d’épuration des eaux usées (STEP) située au sud de la ville nouvelle de Sidi Abdellah.

Cette infrastructure stratégique assurera le traitement des effluents provenant de Mahelma Sud, Rahmania Sud, Dekakna et Hadj Ya’koub (Douéra), ainsi que de Tessala El Merdja.

Dotée d’une capacité de traitement de 32 000 m³ par jour, elle répond aux besoins d’une population estimée à près de 200 000 habitants.

Préservation de l’environnement et réutilisation des eaux

L’entrée en service de cet ouvrage d’envergure contribue directement à la réduction de la pollution de l’oued Mazafran et à la protection des écosystèmes locaux.

En améliorant la qualité des eaux traitées, la station ouvre de nouvelles perspectives pour la réutilisation des ressources en eau, notamment pour l’arrosage des espaces verts et l’irrigation.

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Lors de sa visite sur le terrain, le ministre a souligné l’attention particulière accordée par l’État au développement des infrastructures de traitement des eaux usées dans la capitale, insistant sur la nécessité de maximiser l’exploitation et la rentabilité de ces équipements.

Vers un traitement tertiaire généralisé

M. Bouzegza a mis l’accent sur l’importance d’adopter et d’étendre le traitement tertiaire. Cette technologie offre des volumes d’eau supplémentaires exploitables pour l’agriculture, l’industrie et le paysage urbain, renforçant ainsi la préservation des ressources naturelles face au stress hydrique.

Le ministre a également réaffirmé l’urgence d’éradiquer les points noirs environnementaux, particulièrement le long des bassins de l’oued Mazafran et de Réghaïa, afin de prévenir les risques sanitaires et les maladies à transmission hydrique.

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« La réutilisation des eaux usées traitées constitue un choix stratégique aux enjeux environnementaux et économiques majeurs », a déclaré le ministre, qualifiant la STEP de Sidi Abdellah d’acquis qualitatif pour le réseau d’assainissement de la wilaya d’Alger.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président de l’APW d’Alger, Mohamed El-Habib Benboulaïd, de parlementaires des deux chambres, des membres du comité de sécurité, du wali délégué de Sidi Abdellah, ainsi que de cadres du ministère de l’Hydraulique et de la wilaya d’Alger.