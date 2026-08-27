Urgent
Feux de forêt : Malgré 45 foyers maîtrisés, ces 14 wilayas luttent toujours contre les flammes Incendies meurtriers au Centre et à l’Est : Tebboune décrète trois jours de deuil national De l’Algérie au Pacifique : RÉSONANCE fait dialoguer les mémoires kabyle et kanak Gestion de l’eau à Alger : Un nouveau projet stratégique mis en service à Sidi Abdellah Info trafic : Le point sur les axes routiers après les vagues d’incendies ce jeudi 27 août
Régions

Gestion de l’eau à Alger : Un nouveau projet stratégique mis en service à Sidi Abdellah

AA
Amina Aouadi
2 min de lecture
Gestion de l’eau à Alger : Un nouveau projet stratégique mis en service à Sidi Abdellah
Station d'épuration de Sidi Abdellah
Suivre Algérie 360° sur Google Actualités

Le ministre de l’Hydraulique, Lounès Bouzegza, accompagné du ministre – wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a procédé à l’inauguration et à la mise en service officielle de la station d’épuration des eaux usées (STEP) située au sud de la ville nouvelle de Sidi Abdellah.

Cette infrastructure stratégique assurera le traitement des effluents provenant de Mahelma Sud, Rahmania Sud, Dekakna et Hadj Ya’koub (Douéra), ainsi que de Tessala El Merdja.

Dotée d’une capacité de traitement de 32 000 m³ par jour, elle répond aux besoins d’une population estimée à près de 200 000 habitants.

Préservation de l’environnement et réutilisation des eaux

L’entrée en service de cet ouvrage d’envergure contribue directement à la réduction de la pollution de l’oued Mazafran et à la protection des écosystèmes locaux.

climatiseurs LG Algérie
climatiseurs LG Algérie

En améliorant la qualité des eaux traitées, la station ouvre de nouvelles perspectives pour la réutilisation des ressources en eau, notamment pour l’arrosage des espaces verts et l’irrigation.

🟢 A LIRE AUSSI : L’Algérie suffoque sous la chaleur : l’ONM place 37 wilayas en vigilance orange ce jeudi

Lors de sa visite sur le terrain, le ministre a souligné l’attention particulière accordée par l’État au développement des infrastructures de traitement des eaux usées dans la capitale, insistant sur la nécessité de maximiser l’exploitation et la rentabilité de ces équipements.

Vers un traitement tertiaire généralisé

M. Bouzegza a mis l’accent sur l’importance d’adopter et d’étendre le traitement tertiaire. Cette technologie offre des volumes d’eau supplémentaires exploitables pour l’agriculture, l’industrie et le paysage urbain, renforçant ainsi la préservation des ressources naturelles face au stress hydrique.

Le ministre a également réaffirmé l’urgence d’éradiquer les points noirs environnementaux, particulièrement le long des bassins de l’oued Mazafran et de Réghaïa, afin de prévenir les risques sanitaires et les maladies à transmission hydrique.

🟢 A LIRE AUSSI : Usine Hyundai en Algérie : le CEO dévoile la date du démarrage et les véhicules prévus

« La réutilisation des eaux usées traitées constitue un choix stratégique aux enjeux environnementaux et économiques majeurs », a déclaré le ministre, qualifiant la STEP de Sidi Abdellah d’acquis qualitatif pour le réseau d’assainissement de la wilaya d’Alger.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président de l’APW d’Alger, Mohamed El-Habib Benboulaïd, de parlementaires des deux chambres, des membres du comité de sécurité, du wali délégué de Sidi Abdellah, ainsi que de cadres du ministère de l’Hydraulique et de la wilaya d’Alger.

AA

Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

Voir tous les articles de Amina Aouadi →

À lire aussi

La une du jour

Feux de forêt : Malgré 45 foyers maîtrisés, ces 14 wilayas luttent toujours contre les flammes

Feux de forêt : Malgré 45 foyers maîtrisés, ces 14 wilayas luttent toujours contre les flammes

 Incendies meurtriers au Centre et à l’Est : Tebboune décrète trois jours de deuil national

Incendies meurtriers au Centre et à l’Est : Tebboune décrète trois jours de deuil national

 De l’Algérie au Pacifique : RÉSONANCE fait dialoguer les mémoires kabyle et kanak

De l’Algérie au Pacifique : RÉSONANCE fait dialoguer les mémoires kabyle et kanak

 Info trafic : Le point sur les axes routiers après les vagues d’incendies ce jeudi 27 août

Info trafic : Le point sur les axes routiers après les vagues d’incendies ce jeudi 27 août

 Usine Hyundai en Algérie : le CEO dévoile la date du démarrage et les véhicules prévus

Usine Hyundai en Algérie : le CEO dévoile la date du démarrage et les véhicules prévus

 Vols France – Algérie : le trafic aérien s’envole avec 1,1 million de passagers en juin et juillet

Vols France – Algérie : le trafic aérien s’envole avec 1,1 million de passagers en juin et juillet

Extra contenu