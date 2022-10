Gestion de la FAF, LFP, LNFA : le MJS se penche sur le dossier

Le ministère de la jeunesse et des sports a procédé au contrôle de la gestion financière et administrative de la fédération algérienne de football. Ça concerne également la ligue de football professionnel, la ligue nationale du football amateur ainsi que les ligues régionales.

En étant la haute instance du sport en Algérie, le ministère de la jeunesse et des sports va contrôler la gestion financière et administratives des différentes instances du football du pays. C’est par la FAF, présidée par Djahid Zefizef, qu’elle a commencé. En effet, le MJS a rendu public un communiqué officiel dans ce sens cet après-midi.

« Dans la continuité de l’application du programme de l’inspection générale du ministère de la jeunesse et des sports de l’année 2022, une commission d’inspection, composée d’inspecteurs centraux, a entamé l’opération de contrôle et d’inspection approfondis de la gestion de la fédération algérienne de football à partir de dimanche le 23 octobre 2022». Lit-on sur le communiqué du MJS.

La LFP, la LNFA et les Ligues régionales également concernées

Dans ce même registre, ce n’est pas seulement la FAF qui est concernée par le contrôle et l’inspection du ministère de la jeunesse et des sports. Il s’agit aussi de la ligue de football professionnel (LFP) et la ligue national du football amateur (LNFA), présidées respectivement par Abdelkrim Medouar et Ali Malek, ainsi que les ligues régionales.

« L’opération concerne également la ligue de football professionnel, la ligue nationale du football amateur et les ligues régionales ». Ajoute le communiqué du MJS.

Le ministère dirigé par Abderrazak Sebgag indique qu’il va contrôler et inspecter « La gestion financière et administratives des structures sportives du football algérien ».

Ainsi, les responsables de la FAF, de la LFP de la LNFA et les différentes ligues régionales sont désormais prévenus, en ce qui concerne notamment la gestion de l’argent public.