Gestion de la crise du Covid-19 : le PT dénonce, accuse et propose

Le parti des travailleurs de Louisa Hanoune revient sur la situation épidémiologique liée à la troisième vague du coronavirus en Algérie, tout en dressant un constat alarmant la situation économique et sociale du pays.

À l’issue de la réunion de sa session hebdomadaire, le parti a d’emblée rappelé que « la préservation de la santé publique des épidémies relève exclusivement des responsabilités de l’État ». Par conséquent, « on ne peut pas considérer les mesures prises par les autorités d’efforts consentis, mais plutôt d’obligations ».

Afin de faire face à la situation, le PT rejoint les appels des spécialités et raisonnables qui ont appelé à l’instauration d’un état d’urgence sanitaire afin, dit-il, de mobiliser tous les moyens financiers, humains et matériels pour faire face à la crise ».

Pour le parti de Hanoune, « la situation épidémiologique catastrophique est due à l’absence de vision prospective et prévisionnelle auprès des autorités, d’autant qu’elles n’ont pas tiré les leçons des deux premières vagues pour faire face aux situations d’urgences ».

« Il est inadmissible de faire porter la responsabilité aux citoyens »

Par conséquent, la formation politique déplore que « les plans nécessaires anticipant sur le retour en force de la Covid-19 n’ont pas été élaborés ». Pis encore, le parti dénonce les déclarations de certains responsables qui ont tendance à faire porter la responsabilité aux citoyens.

À ce propos, il s’est dit outré par « les déclarations des responsables qui falsifient la réalité en faisant porter aux citoyens la responsabilité dans la propagation du virus et le retard dans l’opération de vaccination alors que cette dernière n’a commencé de façon sérieuse qu’en juin dernier à cause de la non-disponibilité des vaccins ».

Toujours dans le même sillage, le parti des travailleurs constate « qu’aujourd’hui, les mêmes difficultés persistent à cause du déficit en infrastructures et personnel médical et en vaccins, ce qui provoque des surcharges dangereuses et une grande détresse cite les citoyens et le corps médical ».

Il s’agit, selon la même source, « du désengagement progressif de l’État de ses missions sociales, qui se poursuit depuis quatre décennies et l’absence de planification qui sont à l’origine de la situation tragique qui prévaut sur le plan sanitaire ».

Ce que propose le PT

Pour ce qui est des mesures prises par les autorités, le PT estime que « les événements ont prouvé sur le terrain que le confinement dit sanitaire global ne saurait constituer la solution la plus efficace », d’autant qu’il a provoqué « un désastre économique et social durant les neuf premiers mois de l’année 2020, et sans empêcher le retour en force de la pandémie ».

Afin de faire face à la situation, le même parti préconise « de réunir de toutes les conditions nécessaires aux soins et à la prévention en généralisant les tests gratuitement », ce qui permettra « de maitriser les statistiques et données nécessaires à la prise des décisions de confinement pour les personnes atteintes et leur prise charge gratuitement ».

Autres solutions, le parti propose de garantir l’accès gratuit aux masques et tous les moyens (gel désinfectant …) afin que tous les citoyens puissent observer les mesures sanitaires ». Le parti propose également la réquisition de toutes les entreprises publiques et privées pouvant produire de l’oxygène en quantité suffisante et ininterrompue pour assurer sa disponibilité dans tous les hôpitaux.