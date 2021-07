Gestion de la crise Covid-19 : le FFS fustige le gouvernement

L’Algérie fait face à une troisième vague virulente de coronavirus. Avec la forte propagation du variant delta, les hôpitaux se sont retrouvés au bord de l’asphyxie.

Dans un communiqué rendu public ce samedi, le parti du Front des forces socialistes (FFS) a réagi à la situation sanitaire, pointant du doigt la gestion de la crise de covid-19 par les autorités.

En effet, le parti de feu Hocine Ait Ahmed a déploré « une incapacité totale et une grande confusion » dans la gestion par les autorités de la situation sanitaire, particulièrement en ce qui concerne la fourniture d’oxygène médical au niveau des hôpitaux.

« La gestion catastrophique de la crise de covid-19 a levé le voile sur l’échec et la faillite de tout un système ainsi qu’une absence totale d’une vision prospective et d’une stratégique de gestion des affaires de l’Etat », lit-on dans le communiqué.

Le FFS veut une enquête

Appelant les autorités à assumer leurs responsabilités, le FFS a réclamé l’ouverture d’une « enquête approfondie » sur les raisons de la pénurie de l’oxygène dans ainsi que les retards de sa distribution dans les hôpitaux.

« Il est inacceptable que des patients meurent dans les hôpitaux en raison de la rupture et de la pénurie de l’oxygène médical », a lancé le plus vieux parti de l’opposition. Par ailleurs, le FFS a salué les actions de solidarité populaire de toutes les composantes de la société à travers le territoire national et au sein de notre communauté à l’étranger.