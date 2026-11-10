Prise en charge des personnes âgées : l’Algérie introduit pour la 1ʳᵉ fois la spécialité de gériatrie

La médecine algérienne accueille une nouvelle spécialité dans ses rangs. La gériatrie, consacrée à la santé des personnes âgées, fait ses premiers pas dans le cursus médical national avec l’arrivée d’une première promotion de médecins résidents. Une évolution qui ouvre la voie à une prise en charge médicale davantage spécialisée pour cette catégorie de patients.

L’Association algérienne de gériatrie a annoncé cette première et salué l’arrivée de ces jeunes praticiens. À cette occasion, elle a également adressé ses remerciements au ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudene, et au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, pour leur contribution à la concrétisation de cette spécialité.

Pourquoi la gériatrie devient-elle un enjeu pour le système de santé algérien ?

Avec l’allongement de l’espérance de vie, les besoins médicaux des personnes âgées occupent une place grandissante dans les politiques de santé publique.

Cette évolution impose de repenser certaines modalités de prise en charge. Les patients âgés présentent fréquemment plusieurs pathologies simultanées et peuvent nécessiter un suivi impliquant différentes disciplines médicales. La multiplication des traitements, les risques de chute et les troubles cognitifs rendent également leur accompagnement plus complexe.

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Dans ce contexte, disposer de médecins formés spécifiquement à la gériatrie peut contribuer à améliorer le diagnostic, le suivi thérapeutique et la prévention des complications liées à l’âge.

La mise en place de cette spécialité ouvre ainsi une nouvelle perspective pour la médecine algérienne. Elle pose également la question de son déploiement dans les établissements de santé, de la disponibilité des services spécialisés et de la coordination avec les autres disciplines médicales.

Gériatrie : une spécialité qui va au-delà des maladies liées à l’âge

La gériatrie ne consiste pas uniquement à traiter les pathologies des personnes âgées. Elle prend également en compte leurs capacités physiques et cognitives, leur mobilité et leur autonomie.

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Le gériatre intervient notamment dans le suivi des maladies chroniques, le dépistage des troubles de la mémoire. Ainsi que la prévention des chutes et la prise en charge de la dénutrition. Il veille aussi à adapter les prescriptions afin de limiter les interactions entre les différents médicaments.

Cette approche rejoint les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Qui préconise, à travers son programme ICOPE, une prise en charge intégrée centrée sur les capacités physiques et mentales des personnes âgées.