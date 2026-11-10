Urgent
Pièces de rechange automobiles : vers une certification simplifiée pour les producteurs locaux ? Vainqueur de la Supercoupe CAF 2026, l’USM Alger va encaisser un jackpot Pollution de l’Oued Mouilah : Merad pointe du doigt des agressions environnementales inacceptables Recomposition du marché mondial de l’hélium : l’Algérie en première ligne avec 1,8 mds de m³ de réserves Affaire Houris : le verdict tombe pour Kamel Daoud et son épouse Aïcha Dahdouh
Algérie

Prise en charge des personnes âgées : l’Algérie introduit pour la 1ʳᵉ fois la spécialité de gériatrie

LA
Lynda Ait Amedjkane
2 min de lecture
Prise en charge des personnes âgées : l’Algérie introduit pour la 1ʳᵉ fois la spécialité de gériatrie
C’est une première en Algérie : la gériatrie devient une spécialité médicale à part entière ! Une avancée importante pour la santé de nos aînés.
Suivre sur Google Actualités Source préférée sur Google

La médecine algérienne accueille une nouvelle spécialité dans ses rangs. La gériatrie, consacrée à la santé des personnes âgées, fait ses premiers pas dans le cursus médical national avec l’arrivée d’une première promotion de médecins résidents. Une évolution qui ouvre la voie à une prise en charge médicale davantage spécialisée pour cette catégorie de patients.

L’Association algérienne de gériatrie a annoncé cette première et salué l’arrivée de ces jeunes praticiens. À cette occasion, elle a également adressé ses remerciements au ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudene, et au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, pour leur contribution à la concrétisation de cette spécialité.

Pourquoi la gériatrie devient-elle un enjeu pour le système de santé algérien ?

Avec l’allongement de l’espérance de vie, les besoins médicaux des personnes âgées occupent une place grandissante dans les politiques de santé publique.

Cette évolution impose de repenser certaines modalités de prise en charge. Les patients âgés présentent fréquemment plusieurs pathologies simultanées et peuvent nécessiter un suivi impliquant différentes disciplines médicales. La multiplication des traitements, les risques de chute et les troubles cognitifs rendent également leur accompagnement plus complexe.

Votre destination santé, le Centre médical Anadolu
Votre destination santé, le Centre médical Anadolu

🟢 À LIRE AUSSI : Mal de gorge, fatigue… et si ce n’était pas une grippe ? L’OMS alerte sur un nouveau variant du Covid

Dans ce contexte, disposer de médecins formés spécifiquement à la gériatrie peut contribuer à améliorer le diagnostic, le suivi thérapeutique et la prévention des complications liées à l’âge.

La mise en place de cette spécialité ouvre ainsi une nouvelle perspective pour la médecine algérienne. Elle pose également la question de son déploiement dans les établissements de santé, de la disponibilité des services spécialisés et de la coordination avec les autres disciplines médicales.

Gériatrie : une spécialité qui va au-delà des maladies liées à l’âge

La gériatrie ne consiste pas uniquement à traiter les pathologies des personnes âgées. Elle prend également en compte leurs capacités physiques et cognitives, leur mobilité et leur autonomie.

🟢 À LIRE AUSSI : Hypertrophie de la prostate : une 1ere chirurgicale réalisée en Algérie

Le gériatre intervient notamment dans le suivi des maladies chroniques, le dépistage des troubles de la mémoire. Ainsi que la prévention des chutes et la prise en charge de la dénutrition. Il veille aussi à adapter les prescriptions afin de limiter les interactions entre les différents médicaments.

Cette approche rejoint les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Qui préconise, à travers son programme ICOPE, une prise en charge intégrée centrée sur les capacités physiques et mentales des personnes âgées.

LA

Lynda Ait Amedjkane

Journaliste – Nation, société et actualité quotidienne

Lynda Aït Amedjkane est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement les sujets liés à la nation, à la société et aux faits divers qui rythment l'actualité quotidienne en Algérie.

Voir tous les articles de Lynda Ait Amedjkane →

La une du jour

Pièces de rechange automobiles : vers une certification simplifiée pour les producteurs locaux ?

Pièces de rechange automobiles : vers une certification simplifiée pour les producteurs locaux ?

 Vainqueur de la Supercoupe CAF 2026, l’USM Alger va encaisser un jackpot

Vainqueur de la Supercoupe CAF 2026, l’USM Alger va encaisser un jackpot

 Pollution de l’Oued Mouilah : Merad pointe du doigt des agressions environnementales inacceptables

Pollution de l’Oued Mouilah : Merad pointe du doigt des agressions environnementales inacceptables

 Recomposition du marché mondial de l’hélium : l’Algérie en première ligne avec 1,8 mds de m³ de réserves

Recomposition du marché mondial de l’hélium : l’Algérie en première ligne avec 1,8 mds de m³ de réserves

 Affaire Houris : le verdict tombe pour Kamel Daoud et son épouse Aïcha Dahdouh

Affaire Houris : le verdict tombe pour Kamel Daoud et son épouse Aïcha Dahdouh

 Météo Algérie : pluies, orages et vents violents mardi et mercredi, voici les wilayas concernées

Météo Algérie : pluies, orages et vents violents mardi et mercredi, voici les wilayas concernées