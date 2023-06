Géraldine Nakkache revient en Algérie avec ses parents exilés à l’indépendance il y’a 60 ans

Géraldine Nakache, l’actrice française bien-aimée, a récemment partagé avec ses followers Instagram un voyage très particulier et émotionnel qu’elle a entrepris avec sa famille. Malgré une réticence habituelle à dévoiler sa vie privée, elle a jugé nécessaire de partager ce moment particulièrement poignant. C’est un voyage qui a ramené ses parents, des Juifs d’Algérie, à leurs racines, dans leur ville natale de Constantine, pour la première fois en 60 ans.

Fille d’un père directeur informatique et d’une mère assistante comptable, Géraldine a fait le voyage avec ses parents et son frère, le réalisateur reconnu Olivier Nakache. Pour cette famille, il s’agissait non seulement d’un retour à la terre de leurs ancêtres, mais aussi d’un moment de redécouverte et de reconnexion avec une part de leur identité qui leur était jusqu’alors inconnue.



Géraldine redécouvre ses Racines et l’Histoire Familiale

Parmi les moments forts du voyage, les parents de Géraldine ont eu l’occasion d’allumer une bougie en l’honneur de leur famille dans un cimetière juif de la ville. Géraldine et Olivier ont également eu l’occasion de visiter l’ancienne demeure de leurs parents, une expérience qui a sûrement résonné en eux. Leur voyage les a également conduits à des lieux emblématiques de la ville comme la mosquée de Constantine et le Pont suspendu.

L’actrice de 43 ans a partagé que ce voyage a permis à la fratrie de comprendre l’immensité du déchirement causé par l’exil de leurs parents. Des images poignantes partagées par l’actrice révèlent des maisons et des terres dévastées, probablement ravagées par la guerre d’Algérie.

Touchée en plein cœur par ce voyage, Géraldine a rendu hommage à toutes les personnes qui ont rendu ce voyage possible. La star du film « Tout ce qui brille » a également exprimé sa gratitude envers le peuple algérien, qui leur a chaleureusement dit à chaque étape du voyage : « Bienvenue chez vous ».

Géraldine a conclu sur une note d’espoir en reprenant les paroles des frères Nacash et Hamdi Benani, « restons des Amis ».

La comédienne Leïla Bekhti, amie proche de Géraldine et également d’origine algérienne, a répondu à ce témoignage poignant en laissant un commentaire : « Ma sœur, la prochaine fois, ce sera ensemble, Inch’Allah ».

Géraldine Nakkache : un parcours brillant

Pour rappel, Geraldine est actrice, scénariste et réalisatrice. Elle a dans un premier temps travaillé sur la chaîne Canal+ en tant qu’assistante de la directrice de casting puis assistante à la réalisation sur les fictions des Guignols de l’info. Au fil des ans, elle devient productrice exécutive.

Elle commence sa carrière de comédienne en 2006, puis se tourne vers l’écriture et à la réalisation de son premier film, Tout ce qui brille, sorti en 2010.

Au cours de sa brillante carrière, elle a été récompensée de nombreuses fois pour son film « tout ce qui brille ».

Elle a notamment reçu le prix spécial du jury et Prix du Public Europe 1 avec Hervé Mimran lors du Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez en 2010 et le prix de « Femme Révélation du Cinéma lors du « Trophée des femmes en or ». Il faut savoir que pour le même film, Géraldine a été, plusieurs fois récompensées suite à ça.

Nakkache a aussi été nominée a de nombreuses reprises pour d’autres prix tels que Globe de Cristal du meilleur film de comédie pour « J’irai où tu iras », ou même le César du meilleur premier film avec Hervé Mimran pour « Tout ce qui brille » en 2011.