Gérald Darmanin accuse Karim Benzema d’être « en lien avec les Frères Musulmans »

Ces derniers jours, l’attaquant vedette du Real Madrid, Karim Benzema, s’est retrouvé au cœur d’une controverse suite à ses activités sur les médias sociaux. Le joueur a affiché publiquement son soutien aux victimes de Gaza, dans le contexte du regain de tensions entre Israël et la Palestine, ce qui a généré des réactions mitigées.

Le geste de solidarité de Benzema a été interprété de différentes manières. Certains l’ont applaudi pour avoir pris position en faveur des civils innocents touchés par le conflit, tandis que d’autres, dont le ministre de l’Intérieur français, ont critiqué son soutien, le considérant partial en raison de la complexité du conflit israélo-palestinien.

Quand Darmanin accuse Karim Benzema de liens avec le terrorisme

La situation a pris une tournure inattendue lorsque le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, est intervenu dans le débat. Lors d’une interview accordée à la chaîne CNews, il a directement accusé Karim Benzema d’avoir des liens avec les Frères Musulmans, une organisation reconnue comme terroriste par la France.

À LIRE AUSSI : Conflit israélo-palestinien : Karim Benzema affiche son soutien au peuple de Gaza

🚨 Pour Gérald Darmanin (ministre de l’intérieur) : 🎙️« Mr Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères Musulmans ». Cette organisation est classée comme terroriste en Europe. pic.twitter.com/A8WHNPqewM — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 17, 2023

Darmanin a déclaré : « M. Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères Musulmans. » Ces propos ont suscité un véritable scandale et ont amplifié la polémique autour du joueur de football.

Les allégations du ministre de l’Intérieur ont soulevé des questions sur la véracité de ces affirmations, ainsi que sur la liberté d’expression et d’opinion. L’affaire continue de susciter des débats et de diviser l’opinion publique, tout en mettant en lumière la complexité des enjeux liés au conflit israélo-palestinien et à la liberté d’expression dans le contexte français.

Lynché pour une tenue vestimentaire, Benzema sous le feu de la critique

Ce n’est pas la première fois que l’international franco-algérien subit des accusations le liant à un mouvement islamiste radicalisé. Il y a quelques semaines, le président du Rassemblement national, un parti politique français, avait accusé ce dernier d’être un « compagnon de route de l’idéologie islamiste ».

À LIRE AUSSI : Benzema en tenue saoudienne : « un compagnon de l’islamisme », président du RN Bardella

Ces propos de Jordan Bardella, président du RN, ont fait suite à une photo rendue publique où le joueur porte une tenue traditionnelle saoudienne, dans le cadre d’une campagne pour son nouveau club, Al-Ittihad.

En 2022, un militant d’extrême droite avait également proféré des accusations de terrorisme à l’encontre de Karim Benzema. Dans le montage photo partagé par celui-ci, on peut voir Benzema côte à côte avec des djihadistes islamistes armés. Par le biais de ce montage tout à fait subjectif, le militant a voulu mettre en lumière le « message » que Benzema voulait passer au monde.