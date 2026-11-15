Lutte contre la spéculation : les importateurs sommés de géolocaliser leurs entrepôts avant le 20 novembre

Les services du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national ont sommé les opérateurs économiques exerçant dans l’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, détenteurs du certificat de respect des conditions, de régulariser leur situation et de rectifier la géolocalisation de leurs entrepôts déclarés sur la plateforme numérique dédiée.

Cette nouvelle mesure s’inscrit dans la démarche des pouvoirs publics visant à durcir le contrôle de la traçabilité des marchandises importées, depuis leur débarquement dans les ports jusqu’à leur mise à la disposition du consommateur.

L’objectif est de mettre un terme aux pratiques spéculatives et à la création de pénuries artificielles, un phénomène qui s’est fortement accentué ces derniers temps sur plusieurs produits de large consommation et matières premières. Les enquêtes ont en effet révélé que certains opérateurs déclaraient des entrepôts fictifs ou des adresses purement administratives ne reflétant pas les lieux de stockage réels.

Cette manœuvre leur permettait de dissimuler les quantités importées, d’en maîtriser la disponibilité sur le marché et de les orienter selon leurs intérêts, loin de tout contrôle, affectant ainsi directement la stabilité des prix et le pouvoir d’achat du citoyen.

Une démarche numérique et administrative encadrée

Dans ce cadre, les directions du commerce des différentes wilayas ont adressé des avis aux opérateurs concernés, les obligeant à accéder à la plateforme numérique relative au certificat de respect des conditions afin d’actualiser les données de leurs infrastructures de stockage, tout en soumettant un engagement comportant les coordonnées géographiques exactes de ces sites.

À titre d’exemple, les directions du commerce des wilayas de Blida et de Bordj Bou Arreridj ont appelé l’ensemble des importateurs concernés à rectifier les emplacements géographiques de leurs entrepôts sur la plateforme.

Les opérateurs sont ainsi tenus de se connecter à leur espace électronique, de télécharger le formulaire d’engagement joint, de le remplir et de le déposer auprès du bureau du commerce extérieur de la direction du commerce de leur wilaya avant le 20 novembre 2026.

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Les services concernés exhortent les professionnels à régulariser leur situation sans attendre les derniers jours du délai imparti, afin de permettre le traitement des dossiers à temps et la réalisation des enquêtes de terrain nécessaires sans pression.

Engager la responsabilité juridique des opérateurs face aux adresses fictives

Selon le modèle d’engagement annexé à l’avis, la démarche ne se limite pas à une simple mise à jour de l’adresse administrative de l’entrepôt. Elle exige la fourniture de données précises permettant sa localisation exacte sur la carte.

L’opérateur économique doit ainsi déclarer sa raison sociale, l’adresse de son siège social, son numéro de registre du commerce, ainsi que l’adresse de l’entrepôt accompagnée de ses coordonnées géographiques (longitude et latitude).

Le document doit impérativement porter la signature du gérant et le cachet de l’entreprise.

Cette formalité engage directement la responsabilité juridique de l’opérateur en cas de fausse déclaration, traduisant la volonté du ministère de passer d’un contrôle purement documentaire à un contrôle effectif sur le terrain.

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Au fond, cette initiative vise à garantir que chaque cargaison importée destinée à la revente dispose d’un lieu de stockage réel et identifié, accessible à tout moment aux brigades de contrôle.

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Grâce à une géolocalisation précise par système GPS, les équipes d’inspection pourront aisément vérifier l’existence effective de la marchandise, croiser les quantités importées avec celles stockées et distribuées, et déceler toute tentative de rétention visant à assécher le marché pour faire flamber les prix.

Ce dispositif permettra également de distinguer les véritables importateurs — disposant d’infrastructures de stockage réelles et de capacités logistiques avérées — des « importateurs sur papier » dépourvus des moyens nécessaires au stockage et à la distribution, lesquels favorisent la spéculation, le monopole et les pénuries provoquées, particulièrement sur les produits sensibles à forte demande.

Cette mesure devrait ainsi renforcer le contrôle a priori et a posteriori sur l’activité d’importation pour la revente en l’état, en arrimant les dossiers administratifs à la réalité du terrain.

En s’assurant que les entrepôts déclarés existent bel et bien et répondent aux normes requises, les autorités entendent fluidifier l’approvisionnement du marché et éviter que des produits ne disparaissent des rayons malgré leur entrée effective par les ports.

Par ailleurs, la disponibilité des coordonnées exactes offrira aux services du commerce une grande réactivité en cas de perturbation du marché, en leur permettant d’intervenir directement sur les sites concernés pour vérifier les stocks, consolidant ainsi la lutte contre la spéculation et la protection du pouvoir d’achat des citoyens.