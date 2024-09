Genshin Impact, le jeu vidéo à succés introduit un personnage inspiré par l’Histoire algérienne

Genshin Impact, l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde, frappe fort avec une nouvelle mise à jour qui plonge dans la culture algérienne. Après avoir battu des records avec 17 millions de téléchargements en une semaine lors de son lancement, le jeu continue d’attirer l’attention avec l’introduction de nouveaux personnages inspirés par l’histoire et la culture algériennes.

Le jeu a récemment dévoilé un personnage nommé Dehya , en hommage à la reine algérienne Numidienne du même nom. Dehya , la dernière reine de Numidie, est maintenant un personnage jouable avec un portrait et une description détaillée qui incluent des informations sur son règne et la région actuelle qu’est l’Algérie. Ce choix de personnage offre une opportunité unique pour les joueurs du monde entier de découvrir un aspect important de l’histoire algérienne.

En plus de sa présentation historique, Dehya possède des pouvoirs magiques inspirés du tajine, un plat traditionnel algérien. Dans le jeu, ses compétences sont liées à ce plat emblématique, soulignant une connexion culturelle authentique et fascinante.

Le tajine devient ainsi un élément central des capacités de Dehya, faisant un clin d’œil aux traditions culinaires algériennes.

Kusayla, le roi numide d’origine algérienne

En complément de Dehya El Kheina, le jeu présente également un personnage nommé Kusayla. Kusayla est inspiré d’un autre roi numide d’origine algérienne. Ce choix enrichit encore plus l’univers du jeu avec des références historiques qui offrent aux joueurs un aperçu des figures royales algériennes.

L’introduction de Kusayla et Dehya dans le jeu constitue une formidable opportunité pour les millions d’utilisateurs de se familiariser avec des personnages historiques qu’ils ne connaissaient pas auparavant.

Genshin Impact : Un phénomène mondial

Développé par miHoYo, Genshin Impact est un jeu vidéo de rôle d’action qui a vu le jour en 2020. Depuis son lancement, le jeu a attiré plus de 100 millions de joueurs dans le monde entier. Il est alors disponible sur plusieurs plateformes, dont Android, iOS, PlayStation 4, et Windows, et atteindra bientôt la Xbox en novembre 2024.

Le jeu se distingue par son environnement de monde ouvert en style animé, ses mécaniques de combat basées sur la magie élémentaire,et ses mises à jour régulières. Il est alors disponible en free-to-play, avec une monétisation par gacha permettant aux joueurs d’obtenir de nouveaux personnages et des armes. Selon les dernières données, Genshin Impact génère alors des revenus mensuels d’environ 200 millions de dollars grâce à ses mécanismes de gacha et ses achats in-game.

Ainsi, la popularité de Genshin Impact est également illustrée par ses scores élevés dans les classements des jeux mobiles.

Par exemple, il a été le jeu mobile le plus téléchargé au monde en 2021 et continue d’être un leader dans les charts mondiaux. Les ajouts culturels comme ceux inspirés par l’Algérie enrichissent l’expérience de jeu et démontrent l’engagement du développeur à offrir une expérience diversifiée et immersive à ses joueurs.