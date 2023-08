Génie du calcul mental, un enfant appelle les internautes à cesser de le troller (vidéo)

C’est l’histoire d’un élève de la wilaya de Laghouat à qui, les opérations numériques et les chiffres n’ont pas de secrets.

En effet, Saad Saadoudi, un élève âgé de 9 ans ébloui par sa maitrise des chiffres et son excellent talent dans le calcul mental. Depuis sa tendresse enfance, Saad s’est révélé être « un génie du calcul mental ».

Dans son quartier, ses voisins et les amis de sa famille le défient en lui invitant à résoudre des opérations plus complexées les une que les autres et parfois même, tarabiscotées.



Des épreuves largement que Saad (9 ans) surmonte haut la main. Or, harcelé sur la toile, l’enfant doué pour le calcul mental a lancé un appel dans lequel il s’est indigné.

Saad, le génie du calcul mental dénonce le cyberharcèlement

Star des réseaux sociaux de par son talent et ses capacités à résoudre les opérations numériques les plus compliquées, l’enfant Saad Saadoudi (9 ans) a indiqué qu’il était victime de harcèlement sur la toile.

En effet, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l’enfant génie du calcul mental a dit, « Ceux qui me trollent sur les réseaux sociaux en mettant ma voix et en défigurant la forme de mes yeux, je leur dis d’arrêter. Allah me suffit, Il est mon meilleur garant », dit-il.

Sur la toile, des internautes ont exprimé leur solidarité avec l’enfant de 9 ans en disant « Certains se montrent hostiles à tout, harcèlent et se moquent de tout, même d’un génie du calcul mental ! » lit-on.

