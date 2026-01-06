Généralisation des TPE : l’UGCAA rejette les appels à la grève et explique ce qui va vraiment se passer

Le paiement électronique revient au cœur de l’actualité économique. Dans un climat marqué par des interrogations sur les moyens de transaction et la modernisation du commerce, les terminaux de paiement électronique.

La ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Amel Abdellatif, a reçu dimanche 4 janvier une délégation de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), conduite par son secrétaire général Issam Bedrissi. Cette rencontre a permis de lever plusieurs zones d’ombre et de recentrer le débat sur une priorité, faciliter l’accès aux TPE et accompagner leur généralisation sur le terrain.

TPE et accompagnement des commerçants : une approche pédagogique

Selon un communiqué de l’organisation professionnelle, la réunion a porté sur les « développements urgents » affectant le marché national et leurs répercussions directes sur l’activité commerciale et les services.

L’UGCAA salue la campagne de sensibilisation et l’accompagnement mis en place par le ministère, notamment :

L’aide à l’ouverture de comptes bancaires pour les commerçants

L’explication détaillée des modalités de fonctionnement des TPE

La mise en avant de moyens de paiement diversifiés pour les consommateurs

Selon le communiqué de l’organisation, ces mesures visent à faciliter les transactions, moderniser l’activité commerciale et réduire progressivement l’usage du cash. Tout en soutenant le pouvoir d’achat des citoyens.

Adoption progressive et non coercitive des TPE, précise l’UGCAA

Contrairement aux rumeurs diffusées sur certains réseaux sociaux, l’UGCAA précise que la généralisation des TPE ne sera ni punitive ni imposée de manière brutale. « L’usage des terminaux se fera selon une approche pédagogique et graduelle. Basée sur l’accompagnement des commerçants et l’explication des avantages », souligne l’organisation.

L’UGCAA a clarifié les inquiétudes liées aux anciennes directives bancaires de 2017. Elle confirme que la Banque d’Algérie a réexaminé ses décisions actuelles pour lever tout flou et rassurer les professionnels. Supprimant ainsi les risques d’interprétation erronée ou d’alerte infondée sur des sanctions.

Dialogue permanent avec le ministère pour la stabilité du marché

L’UGCAA a réaffirmé que le dialogue avec le ministère reste ouvert. Et que l’organisation continuera à jouer son rôle d’accompagnement auprès des commerçants et opérateurs économiques.

L’objectif est de garantir une transition harmonieuse vers le paiement électronique, de protéger les intérêts des professionnels et d’assurer la stabilité du marché national.

Dans ce cadre, l’union appelle les commerçants à poursuivre leurs activités « en toute responsabilité ». Et à ne pas céder aux rumeurs ou appels non fondés à la grève.