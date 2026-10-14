General Motors en Algérie : le constructeur américain explore un partenariat industriel

Le constructeur automobile américain General Motors explore de nouvelles possibilités de coopération industrielle en Algérie. Par ailleurs, une délégation du groupe a été reçue, mardi 13 octobre 2026 à Alger, par le ministre de l’Industrie, Farid Kourtel. Ils ont examiné les perspectives de partenariat, notamment dans la production locale et la sous-traitance automobile.

L’industrie automobile algérienne continue de susciter l’intérêt des constructeurs internationaux. Cette fois, c’est le géant américain General Motors qui engage des discussions avec les autorités algériennes. Elles portent sur une éventuelle coopération industrielle.

Selon un communiqué du ministère de l’Industrie, les échanges ont principalement porté sur le renforcement de l’industrie nationale, la production locale et le développement de la sous-traitance. Cette rencontre intervient dans un contexte où l’Algérie cherche à développer une filière automobile. Celle-ci reposerait davantage sur la fabrication locale des composants. Aucun accord industriel définitif ni projet d’usine n’a toutefois été annoncé à l’issue des discussions.

General Motors en Algérie : une délégation reçue par le ministre de l’Industrie

La délégation américaine était conduite par Rohan Fernandes, président du conseil d’administration et directeur général de General Motors pour l’Égypte et l’Afrique. Les représentants du constructeur ont rencontré Farid Kourtel afin d’examiner les perspectives de coopération dans le domaine de la construction automobile. Les discussions ont également porté sur les différentes possibilités d’établissement de partenariats industriels en Algérie.

Les deux parties ont notamment évoqué les moyens de tirer parti de l’expertise de General Motors pour accompagner le développement du tissu industriel national. Le ministère a insisté sur l’importance de renforcer l’intégration locale et de promouvoir une industrie mécanique compétitive. À ce stade, les échanges restent exploratoires. De plus, aucune précision n’a été communiquée sur la nature d’un éventuel futur partenariat.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte de développement des capacités industrielles nationales. Cela est illustré notamment par l’inauguration d’une unité de production de composants automobiles à Tissemsilt en septembre dernier. Le développement de ces activités répond à l’objectif de disposer d’un tissu industriel capable d’accompagner les constructeurs présents ou intéressés par le marché algérien. Enfin, la coopération avec des groupes internationaux pourrait contribuer à cette dynamique, sous réserve de projets industriels concrets.

A LIRE AUSSI : Industrie auto : Une nouvelle usine de pièces détachées s’implante en Algérie

Production locale et sous-traitance : les priorités évoquées

Au-delà des perspectives générales de coopération, la rencontre a accordé une place particulière au développement de la production nationale. Selon le communiqué ministériel, les discussions ont porté sur les moyens de promouvoir la fabrication locale et de renforcer les activités de sous-traitance industrielle. L’objectif présenté par le ministère est de soutenir la construction d’une industrie mécanique nationale intégrée, compétitive et durable.

Cette orientation met en avant un enjeu central pour le secteur automobile algérien : développer les capacités de fabrication au-delà des seules opérations d’assemblage. Par conséquent, la création d’un réseau de fournisseurs locaux permettrait aux constructeurs de s’appuyer davantage sur des entreprises implantées en Algérie. Cette question de l’intégration industrielle et du développement des composants automobiles occupe déjà une place importante dans les réflexions consacrées à l’avenir de la filière.

Pour General Motors, les échanges pourraient ouvrir la voie à l’examen de différents modèles de coopération avec des partenaires algériens. Toutefois, le communiqué ne précise ni les activités industrielles envisagées ni les catégories de véhicules éventuellement concernées. Les modalités d’une participation du constructeur américain restent donc à déterminer, tout comme les prochaines étapes des discussions.

General Motors va-t-il ouvrir une usine automobile en Algérie ?

La visite d’une délégation de General Motors pourrait naturellement alimenter les interrogations sur une éventuelle implantation industrielle en Algérie. Néanmoins, aucune annonce officielle ne confirme actuellement la création d’une usine du constructeur américain sur le territoire national. En effet, le communiqué du 13 octobre fait uniquement état d’échanges sur les possibilités de coopération et de partenariat.

Le secteur automobile algérien connaît déjà plusieurs initiatives visant à accroître ses capacités de fabrication. Cela passe notamment par le développement du complexe FIAT de Tafraoui. Ces projets illustrent l’importance accordée à la production locale et à l’intégration progressive de composants fabriqués en Algérie. Les discussions avec General Motors s’inscrivent dans cet environnement industriel. Pourtant, aucun lien opérationnel entre ces différents projets n’a été annoncé.

A LIRE AUSSI : Industrie automobile en Algérie : Stellantis augmente la capacité de son usine FIAT de Tafraoui

Industrie automobile : quelles perspectives après cette rencontre ?

Les discussions entre le ministère de l’Industrie et General Motors constituent une nouvelle prise de contact officielle autour du développement du secteur automobile algérien. Elles permettent d’examiner les possibilités de coopération industrielle avec un constructeur international disposant d’une expérience dans la fabrication automobile. Le ministère met particulièrement l’accent sur le renforcement du tissu industriel et la création de capacités locales de sous-traitance.

A LIRE AUSSI : « Dès cette semaine » : L’usine JAC entame les livraisons de ses premiers véhicules