Général Boufrioua : »la France doit assumer ses responsabilités »

Le général Bouzid Boufrioua, chef de service du génie de combat du Commandement des forces terrestres, estime que la France devrait assumer « ses responsabilités historiques ».

Dans une interview accordée à la revue El-Djeïch, le général Boufrioua a déploré l’absence de données sur les essais nucléaires effectués par la France coloniale dans le Sahara algérien.

« La France doit assumer ses responsabilités historiques, surtout après que 122 Etats de l’Assemblée générale de l’ONU ont ratifié, le 7 juillet 2017, un nouveau traité sur l’interdiction des armes nucléaires ‘TIAN’, qui vient s’ajouter aux traités antérieurs », a-t-il déclaré.

Selon le général Boufrioua, 17 essais nucléaires ont été effectués par la France durant la colonisation de l’Algérie. « Au total, il y eu17 explosions, 4 en surface à Reggane et 13 souterraines à In Ekker, en plus d’autres essais complémentaires », a-t-il fait savoir.

Les essais de la France ont causé « la pollution d’une grande partie du Sahara algérien »

Le général Boufrioua a fait également savoir que la radioactivité qui est due aux essais nucléaires de la France s’était étendue jusqu’aux pays voisins de l’Algérie.

« Un nombre d’essais souterrains a échappé au contrôle, ce qui a provoqué la propagation des produits de fission due à l’explosion et la pollution de vastes zones », a-t-il précisé.

« Nous avons réussi à éradiquer le phénomène lié à l’enlèvement aléatoire des déchets radioactifs et empêché les citoyens de s’approcher des zones polluées, en plus du suivi continu de la situation radioactive », a ajouté le général Boufrioua.