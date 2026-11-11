Communications illégales et espionnage : la GN démantèle un réseau, un Marocain parmi les arrêtés

La Gendarmerie nationale de Tipasa a mis un terme aux activités d’une organisation qui avait bâti, en toute clandestinité, son propre système de télécommunications. D’après le communiqué diffusé par le ministère de la Défense nationale (MDN), cette structure mettait des lignes sécurisées à la disposition de ses membres, en Algérie comme à l’étranger, et entretenait des échanges avec des parties étrangères hostiles. Un ressortissant marocain compte parmi les personnes arrêtées.

L’opération a été conduite par le service des recherches et investigations du groupement de la Gendarmerie nationale de Tipasa. Les enquêteurs ont identifié une véritable architecture technique, montée pour échapper aux dispositifs de contrôle en vigueur et masquer l’identité réelle des interlocuteurs.

Selon le MDN, ce réseau criminel organisé ne se contentait pas de contourner la réglementation sur les télécommunications. Les canaux qu’il exploitait servaient de support à une activité de renseignement au profit de parties étrangères hostiles. Autrement dit, des conversations sensibles transitaient par des lignes totalement invisibles pour les opérateurs légaux.

La présence d’un étranger au sein du groupe n’a rien d’inédit dans ce type de dossiers. En juillet dernier, les services de sécurité de l’armée avaient déjà interpellé six membres d’une cellule du MAK à Tizi Ouzou, dont quatre Marocains en situation irrégulière.

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Un matériel électronique sophistiqué saisi lors des perquisitions

Le bilan matériel de l’opération illustre le niveau d’équipement du groupe. Vingt-deux boîtiers destinés à basculer les appels téléphoniques vers Internet ont été récupérés, ainsi que dix-neuf téléphones portables. S’y ajoutent de nombreuses puces appartenant à l’ensemble des opérateurs mobiles du pays.

Le matériel informatique saisi complète ce tableau, aux côtés d’une voiture de tourisme et d’une somme de 95 millions de centimes en espèces. Ces liquidités laissent supposer une activité rémunératrice, les services de ce type étant habituellement facturés à ceux qui cherchent à communiquer sans laisser de trace.

La conversion d’appels vers le protocole Internet est au cœur du procédé. Elle permet de faire disparaître l’origine géographique d’une communication et rend le suivi par les autorités extrêmement difficile. C’est précisément cette technologie détournée qui conférait au groupe son avantage opérationnel.

Le MDN réaffirme la vigilance de l’Armée nationale populaire

Dans son communiqué, le ministère souligne que cette intervention confirme une nouvelle fois l’état de préparation des différentes composantes de l’Armée nationale populaire. L’institution militaire insiste sur sa capacité à répondre à l’ensemble des menaces criminelles pesant sur le territoire.

Le texte évoque également les plans hostiles visant le pays, formule régulièrement employée dans ce genre de communications officielles. L’accent mis sur la dimension étrangère du dossier distingue nettement cette affaire d’une simple fraude aux télécommunications.

Les personnes interpellées devront répondre de leurs actes devant la justice. Le volume de matériel confisqué, tout comme la somme retrouvée en liquide, suggère que les investigations pourraient encore s’élargir. À l’image de l’enquête ouverte à Annaba, où les gendarmes avaient lancé un appel à témoins dans une affaire d’escroquerie et de transferts de capitaux, les suites judiciaires peuvent révéler de nouveaux ramifications.

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