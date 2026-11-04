Il vendait des psychotropes et insultait l’État en vidéo : la Gendarmerie met fin à son buzz

Un sachet brandi devant l’objectif, des comprimés proposés à la vente comme une marchandise ordinaire et, en prime, des injures visant les symboles de l’État : la séquence postée sur les réseaux sociaux n’aura pas survécu longtemps à son auteur.

Les services de la Gendarmerie nationale ont interpellé le protagoniste de cette vidéo, saisissant au passage 280 comprimés hallucinogènes et l’appareil ayant servi à filmer puis diffuser la scène.

Une vidéo de vente de psychotropes qui tourne court

Le contenu mis en ligne ne laissait planer aucune ambiguïté. Face caméra, l’individu exhibait ouvertement sa marchandise et invitait d’éventuels acheteurs à le contacter.

La provocation ne s’arrêtait pas au trafic : le mis en cause y ajoutait des propos outrageants envers les institutions, défiant nommément les forces de sécurité.

La Gendarmerie nationale active ses réseaux de renseignement

Dès le signalement des images, les cellules de veille numérique ont été mobilisées pour remonter jusqu’à l’auteur. Croisement de données, analyse de la séquence et géolocalisation : l’enchaînement a été rapide. L’identité du suspect comme l’adresse où il se terrait ont été déterminées en un laps de temps très court.

L’intervention a suivi dans la foulée. Sur place, les militaires ont récupéré l’intégralité du stock exhibé en ligne, soit 280 comprimés hallucinogènes, ainsi que le téléphone portable utilisé pour l’enregistrement et la publication.

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Les réseaux sociaux, nouvelle source d’enquêtes pour les forces de sécurité

La méthode employée ici n’est plus une exception. Plusieurs affaires récentes ont démarré par la simple viralisation d’une vidéo, suivie d’une identification en quelques heures.

La Gendarmerie nationale dispose désormais d’outils dédiés à cette surveillance. Publications ostentatoires, scènes de violence ou étalage d’activités illicites : chaque contenu laisse des traces exploitables par les enquêteurs, qu’il s’agisse de métadonnées, de détails visuels ou de signalements citoyens.

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Double qualification pénale pour le vendeur de psychotropes

L’intéressé est appelé à comparaître devant la justice. Deux volets structurent le dossier : d’une part la détention et la commercialisation de substances psychotropes, d’autre part l’outrage aux symboles de l’État, caractérisé par les propos tenus dans l’enregistrement.

La législation algérienne réprime sévèrement le trafic de produits stupéfiants, avec des peines qui s’alourdissent selon les quantités retrouvées et le caractère organisé de l’activité. La diffusion publique de l’infraction, loin d’atténuer la responsabilité, constitue ici un élément de preuve difficilement contestable.

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