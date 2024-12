Gendarmerie nationale : vous risquez une amende de 3000 DA pour cette infraction

La Gendarmerie nationale, à travers une publication sur la page « Tariki », a mis en garde contre les risques liés à la conduite avec des pneus lisses, tout en rappelant les sanctions prévues par la loi.

Selon la Gendarmerie, rouler avec des pneus lisses constitue une infraction au regard de l’article 109, paragraphe 2, du décret 04-381 modifié et complété. Cette infraction est punie par l’article 66/c-12 de la loi 01-14 modifiée et complétée, par une amende forfaitaire de 3000 dinars algériens.

En outre, l’article 13, paragraphe b, de l’arrêté interministériel du 25 avril 2001, relatif aux caractéristiques des pneus pour les roues des véhicules et leurs remorques, stipule qu’un pneu est considéré comme lisse si l’un des témoins d’usure mesure moins de 1,6 mm.

Les dangers de rouler avec des pneus lisses

Les services de la Gendarmerie nationale ont insisté sur les dangers significatifs liés à l’utilisation de pneus lisses. La perte d’adhérence, causée par l’absence de sculptures sur la bande de roulement, réduit considérablement la capacité du véhicule à freiner efficacement, augmentant ainsi les distances de freinage.

En cas de freinage d’urgence, ces pneus usés multiplient les risques de collisions et d’accidents graves, particulièrement sur des routes humides où l’aquaplaning devient une menace immédiate.

La publication souligne également que les pneus lisses sont plus exposés à des défaillances structurelles, telles que les éclatements ou les perforations, comparés à des pneus en bon état. Ces incidents, souvent imprévisibles, peuvent entraîner une perte de contrôle du véhicule à des vitesses élevées, mettant en danger la vie du conducteur et des passagers.

L’importance de sensibiliser aux risques routiers

Au-delà des sanctions prévues par la loi, la sensibilisation des conducteurs sur les dangers liés aux pneus lisses est une priorité pour les autorités compétentes. En effet, la prévention des accidents de la route passe avant tout par une prise de conscience collective.

Les campagnes de sensibilisation menées par la Gendarmerie nationale, comme celle publiée sur la page « Tariki », jouent un rôle crucial pour éduquer les automobilistes. Ces initiatives ne se limitent pas à rappeler les dispositions légales : elles mettent également en lumière les conséquences réelles de la négligence en matière d’entretien des véhicules.

Ces actions visent également à encourager une culture de la sécurité routière, où chaque conducteur est responsable non seulement de sa propre sécurité, mais aussi de celle des autres usagers de la route. Les messages clairs et illustrés, diffusés via les réseaux sociaux et les médias, permettent d’atteindre un large public, y compris les jeunes conducteurs, souvent moins expérimentés.