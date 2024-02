Gendarmerie Nationale : Vous devrez payer 3000 DA si vous enfreignez cette loi

Dans une récente mise en garde, les services de la gendarmerie nationale ont souligné les conséquences sérieuses de l’utilisation de pneus lisses sur les véhicules. Cette alerte, diffusée via leur page officielle « Tariki ». , vise à sensibiliser les conducteurs aux dangers et aux pénalités associés à cette pratique dangereuse.

L’utilisation de pneus dont la surface est usée au-delà des limites autorisées est non seulement dangereuse mais également sanctionnée par la loi. Selon le décret 04-381, modifié et complété, spécifiquement dans son article 109, paragraphe 2, conduire avec des pneus lisses constitue une infraction aux règles de sécurité routière.

Les contrevenants se voient imposer une amende de 3000 dinars, conformément à l’article 66/ج-12 de la loi 01-14, également révisée et complétée, soulignant la sévérité des mesures prises contre cette pratique.

L’arrêté ministériel conjoint daté du 25 avril 2001 précise que les pneus sont considérés comme non conformes si l’indicateur d’usure atteint une profondeur inférieure à 1,6 mm. Cette réglementation vise à garantir que tous les véhicules sur la route maintiennent une adhérence suffisante pour une conduite sûre.

Quels sont les précautions à prendre ?

La gendarmerie nationale insiste sur la nécessité pour les conducteurs de vérifier régulièrement l’état de leurs pneus. Conduire avec des pneus lisses ou endommagés augmente considérablement le risque d’accidents, car cela affecte la capacité de freinage du véhicule et augmente le risque de dérapage, surtout dans des conditions météorologiques défavorables.

En outre, les pneus usés sont plus susceptibles de subir des crevaisons ou des éclatements, mettant en danger non seulement le conducteur et les passagers du véhicule concerné, mais également les autres usagers de la route. La prévention, passant par des contrôles réguliers et le remplacement des pneus avant qu’ils n’atteignent le seuil critique d’usure, est fortement recommandée pour éviter ces risques et les sanctions associées.

Cet appel à la vigilance de la part des autorités compétentes rappelle l’importance de maintenir ses véhicules en bon état pour la sécurité de tous. Les conducteurs sont donc invités à prendre au sérieux ces recommandations, pour leur propre sécurité et celle des autres usagers de la route.