Gendarmerie nationale : Voici la liste des routes fermées par la neige ce mardi 07 avril

Les fortes chutes de neige enregistrées ces dernières heures dans plusieurs wilayas du pays ont lourdement perturbé le trafic routier, entraînant la fermeture de nombreux axes stratégiques, notamment en Kabylie.

Le massif du Djurdjura est particulièrement touché par ces perturbations climatiques. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, l’accumulation de neige a rendu la circulation impossible sur deux axes majeurs reliant la région à Bouira :

La RN 15 : Fermée au niveau du col de Tirourda (commune d’Iferhounène).

: Fermée au niveau du col de Tirourda (commune d’Iferhounène). La RN 33 : Interrompue à hauteur de la zone d’Asoul (commune d’Aït Boumahdi).

La situation n’est guère meilleure du côté de la wilaya de Bouira, où les services de la Gendarmerie nationale signalent plusieurs blocages :

La RN 15 : Toujours au niveau du col de Tirourda, impactant également la commune d’Aghbalou.

: Toujours au niveau du col de Tirourda, impactant également la commune d’Aghbalou. La RN 30 : Coupée au niveau de Tizi N’Kouilal (commune de Saharidj).

: Coupée au niveau de Tizi N’Kouilal (commune de Saharidj). La RN 33 : Bloquée au niveau des sites touristiques d’Akouker (commune de Bechloul) et de Tikjda (commune d’El Asnam).

Inondations à Blida : La route vers Tipaza coupée, la prudence est de mise

Dans la wilaya de Blida, ce ne sont pas les flocons mais les précipitations qui posent problème. La Gendarmerie nationale a enregistré la fermeture du Chemin de Wilaya (CW) 110, reliant Blida à Tipaza. Cette interruption, située au niveau de la commune de Ben Khelil, est due à une montée significative du niveau des eaux.

En dehors de ces points noirs, le reste du réseau routier demeure, pour l’heure, ouvert à la circulation. Les usagers de la route sont toutefois appelés à la plus grande prudence et à éviter les déplacements non essentiels vers les zones montagneuses.

La Protection civile sur tous les fronts avec près de 23 000 interventions (Bilan hebdomadaire)

En parallèle de ces conditions climatiques difficiles, les unités de la Protection civile ont connu une activité intense durant la semaine du 29 mars au 4 avril, marquée par une hausse des accidents de la route et des drames liés au monoxyde de carbone.

Au total, ce sont 22 892 interventions qui ont été effectuées en sept jours, répondant aux appels de détresse des citoyens pour des secours médicaux, des incendies ou des accidents domestiques. Le volet de l’assistance médicale reste le plus lourd avec 13 165 sorties, permettant de secourir et d’évacuer 12 844 patients et blessés vers les centres hospitaliers.

🟢 A LIRE AUSSI : Hausse des températures en Algérie dès ce lundi 6 avril : voici la météo à prévoir !

Le bilan des accidents de la circulation reste alarmant. Sur les 1 261 accidents recensés (pour 2 290 interventions), la Protection civile déplore 38 décès et 1 529 blessés. La wilaya de Laghouat a été la plus durement endeuillée, enregistrant à elle seule 6 morts et 28 blessés dans 17 accidents distincts.

Les soldats du feu ont également été sollicités à 941 reprises pour éteindre 572 incendies (urbains, industriels et divers). Alger arrive en tête des zones les plus touchées (99 sinistres), suivie d’Annaba (59) et de Blida (37).

Enfin, la baisse des températures a ravivé le spectre du « tueur silencieux ». Les intoxications au monoxyde de carbone (CO) ont nécessité 58 interventions, sauvant ainsi 163 personnes in extremis. Malheureusement, le gaz a coûté la vie à 5 victimes : trois à Sétif, une à Alger et une à Skikda.

🟢 A LIRE AUSSI : Vidéo choc sur l’autoroute d’Alger : le chauffeur du bus identifié et arrêté par la police

Au total, les opérations de sauvetage diverses ont permis d’extraire d’une situation de danger immédiat 494 citoyens sur l’ensemble du territoire national durant cette période.