Gendarmerie nationale : une amende de 5000DA si vous commettez cette infraction

La Gendarmerie Nationale rappelle régulièrement les conducteurs à l’ordre en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne le respect des règles d’éclairage et de signalisation. Ces infractions peuvent entraîner des sanctions sévères, dans le but de prévenir les accidents et de renforcer la sécurité sur les routes algériennes.

Ne pas allumer les feux ou ne pas utiliser les clignotants lorsque les conditions l’exigent constitue une infraction de quatrième catégorie. Selon l’article 66, paragraphe d7, de la loi 01-14 modifiée, cette infraction expose les conducteurs à une amende forfaitaire minimale de 5000 dinars.

Le non-respect de ces règles augmente les risques d’accidents, surtout la nuit ou par mauvais temps, où la visibilité est réduite.

Un véhicule non éclairé devient alors un obstacle imprévisible pour les autres usagers de la route.

Les clignotants, quant à eux, permettent d’indiquer les changements de direction. Ne pas les utiliser correctement ou ne pas signaler ses intentions de manière claire est à l’origine de nombreuses collisions, souvent graves.

La sanction financière vise à sensibiliser les conducteurs sur l’importance de la visibilité et de la communication sur la route.

Les dangers du non-respect des règles d’éclairage et de signalisation

La conduite sans éclairage ou sans l’utilisation adéquate des clignotants représente un risque sérieux sur la route.

En cas de faible visibilité, notamment la nuit ou par temps de brouillard, un véhicule sans feux devient presque invisible pour les autres usagers, augmentant le risque de collision.

De plus, ne pas signaler ses changements de direction par l’utilisation des clignotants crée de l’incertitude chez les autres conducteurs, ce qui peut entraîner des accidents graves.

Ces infractions ne sont pas de simples oublis ; elles peuvent avoir des conséquences tragiques. Chaque année, de nombreux accidents sont liés à des manquements aux règles d’éclairage et de signalisation, souvent à l’origine de collisions évitables.

Il est essentiel que les conducteurs comprennent que ces règles de sécurité ne sont pas seulement des formalités légales, mais des protections indispensables pour la vie de tous sur la route.