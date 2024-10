Gendarmerie Nationale : cette infraction méconnue vous coûtera au minimum 2 500 DA

La page Facebook Tariki, véritable baromètre de l’information routière en Algérie, a récemment mis en lumière une infraction méconnue de beaucoup et souvent négligée par les automobilistes : la fixation des plaques d’immatriculation.

Selon un post publié sur la page officielle de la gendarmerie nationale dédiée à l’information routière, la plaque d’immatriculation doit être solidement fixée de manière inamovible à l’avant et à l’arrière du véhicule, de manière visible et inaltérable. C’est ce que stipule l’article 161, alinéa 2 du décret exécutif 04-381 modifié et complété.

“Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques réflectorisées, dites « plaques d’immatriculation » portant le numéro d’immatriculation assigné au véhicule en application de l’article 141 du présent décret, ces deux plaques doivent être fixées, en évidence, d’une manière inamovible, à l’avant et à l’arrière du véhicule”, précise le décret n°04-381, art. 161.

Or, il semblerait que bon nombre d’automobilistes aient pris l’habitude de glisser leur plaque dans un cadre en plastique, une pratique qui, selon l’article 66/b4 de la loi 01-14 modifiée et complétée, est considérée comme une infraction. Les contrevenants s’exposent à une amende de 2500 dinars au minimum.

Gendarmerie nationale : rappel à l’ordre pour l’infraction liée aux plaques d’immatriculation

Cette précision de la Gendarmerie Nationale vient donc rappeler aux conducteurs l’importance de respecter scrupuleusement le code de la route, même dans les détails qui peuvent sembler anodins.

Il est donc conseillé de vérifier la fixation de vos plaques d’immatriculation et de vous assurer qu’elles sont conformes à la réglementation en vigueur.

Au-delà de la fixation, il est essentiel de rappeler que les plaques d’immatriculation doivent également être éclairées de manière à être lisibles de nuit. Cette obligation est tout aussi importante pour assurer la sécurité routière.

« Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre visible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière. Ce dispositif doit s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux anti-brouillard », précise le décret n°04-381, art. 140.

Un éclairage défaillant peut entraîner une amende et, surtout, rendre difficile l’identification du véhicule en cas d’accident ou d’infraction.

Notons que la page Facebook Tariki joue un rôle essentiel dans la sensibilisation des automobilistes aux risques liés à la route. En publiant régulièrement des informations sur les infractions les plus courantes et les dernières modifications du code de la route, elle contribue à améliorer la sécurité routière en Algérie.

Il est donc important de suivre les conseils de la Gendarmerie Nationale et de respecter scrupuleusement le code de la route. Un simple geste peut vous éviter une amende salée et, surtout, préserver votre sécurité et celle des autres.