Gendarmerie Nationale : Ces types de véhicules sont interdits de circuler entre le 1er et le 3 juillet

À l’approche des élections législatives du 2 juillet prochain, l’appareil étatique s’active pour garantir le bon déroulement du scrutin.

Entre restrictions ciblées de la circulation routière et réquisition stratégique des établissements scolaires par le ministère de l’Éducation, toutes les mesures logistiques et sécuritaires sont déployées pour accueillir les électeurs dans des conditions optimales.

En effet, les services de la Gendarmerie nationale ont annoncé, ce mardi, une restriction temporaire de la circulation routière visant les véhicules de transport de marchandises et de carburants. Cette mesure préventive s’inscrit dans le cadre des préparatifs des élections législatives prévues le 2 juillet prochain.

Selon les précisions fournies par la page officielle d’information routière « Tariki », relevant de la Gendarmerie nationale, cette interdiction entrera en vigueur à compter du 1er juillet à minuit et restera effective jusqu’au vendredi 3 juillet à 5h00 du matin.

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Pour rappel, le corps électoral est appelé aux urnes le 2 juillet afin d’élire les 407 députés qui siègeront à l’Assemblée populaire nationale (APN). Ces élus représenteront 69 circonscriptions électorales, en plus de la communauté nationale établie à l’étranger.

Élections législatives : Le ministère de l’Éducation nationale déploie des mesures exceptionnelles dans les établissements scolaires

En parallèle, le ministère de l’Éducation nationale a instruit ses directeurs de wilaya de mettre les établissements scolaires retenus comme centres de vote à la disposition des autorités locales, et ce, à partir du lundi 29 juin 2026.

À travers une note officielle (n° 539) datée du 14 juin, la tutelle a insisté sur l’obligation d’aménager rigoureusement ces infrastructures.

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Une attention particulière devra être accordée à la propreté des espaces intérieurs et extérieurs, afin de garantir le déroulement du scrutin dans des conditions organisationnelles optimales.

Enfin, la directive ministérielle souligne l’importance de remettre les établissements scolaires dans leur état initial dès la clôture du vote, le 2 juillet 2026.

Des campagnes immédiates de nettoyage et de désinfection globale des salles et des cours devront être menées, permettant ainsi une reprise de l’activité éducative dans un environnement sain et normal.