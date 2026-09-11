Gendarmerie nationale : ces 6 catégories de véhicules dispensées de la vignette automobile

Une précision peut éviter une mauvaise surprise aux automobilistes algériens. La Gendarmerie nationale a rappelé jeudi les véhicules qui bénéficient d’une exonération de la vignette automobile, en apportant une distinction importante entre deux types de gaz : le GNC et le GPL, plus connu sous le nom de Sirghaz.

La mise au point, publiée sur la page officielle Facebook « Tariki », s’appuie sur l’article 302 du Code du timbre. Elle concerne notamment les propriétaires de véhicules fonctionnant au gaz, pour lesquels la confusion entre ces deux carburants peut entraîner une mauvaise interprétation des règles applicables.

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Vignette automobile : quelles voitures bénéficient de l’exonération en Algérie ?

L’article 302 du Code du timbre fixe plusieurs catégories de véhicules exemptées du paiement de la vignette automobile. La Gendarmerie nationale en a rappelé la liste dans sa publication.

L’exonération concerne notamment :

Les véhicules portant un numéro d’immatriculation spécial appartenant à l’État et aux collectivités territoriales ;

Les véhicules dont les propriétaires bénéficient d’immunités diplomatiques ou consulaires ;

Les ambulances ;

Les voitures équipés de matériel sanitaire ;

Les véhicules équipés de dispositifs de lutte contre les incendies ;

Les véhicules aménagés et destinés aux personnes en situation de handicap.

Cette exonération concerne également certains véhicules en fonction de leur motorisation, mais la règle comporte une distinction à retenir.

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Vignette automobile et gaz : le GNC est exonéré, le GPL ne l’est pas

La Gendarmerie nationale précise que l’exonération de la vignette automobile s’applique aux véhicules équipés d’un moteur fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC).

En revanche, les voitures roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL), couramment appelé Sirghaz, ne bénéficient pas de cette exonération.

Cette précision est importante pour les automobilistes qui utilisent le gaz comme carburant. Malgré leur proximité dans l’usage courant, le GNC et le GPL désignent deux types de gaz différents. Le simple fait de rouler au gaz ne suffit donc pas pour bénéficier automatiquement de l’exonération.

La distinction rappelée par la Gendarmerie nationale permet ainsi de déterminer les véhicules concernés par cette disposition du Code du timbre.

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